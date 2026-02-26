Homem preso por ameaçar ex e descumprir medida protetiva

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 55 anos foi detido preventivamente nesta quarta-feira (25/02) em Inácio Martins, nos Campos Gerais do Paraná, após descumprir medidas protetivas e fazer ameaças contra sua ex-companheira. A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil (PCPR) e a Polícia Militar (PMPR).

As medidas de proteção haviam sido determinadas pelo Poder Judiciário em dezembro de 2025, depois que a mulher registrou ocorrências de ameaça e tentativa de incêndio na residência da família. Mesmo após ser intimado oficialmente e submetido ao uso de tornozeleira eletrônica, o homem continuou a violar as determinações judiciais.

De acordo com o delegado Luis Henrique Dobrychtop, o suspeito esteve na casa da vítima no começo de janeiro e ameaçou a filha do casal, uma menina de 11 anos. Para piorar a situação, no final do mesmo mês, ele foi flagrado passando de carro em frente ao local de trabalho da ex-companheira, momento em que fez gestos intimidadores.

Diante da gravidade e recorrência das violações, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do homem, pedido que foi prontamente atendido pela Justiça. Após a detenção, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.

A PCPR reforça que denúncias de violência contra mulheres, crianças e adolescentes podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197 (Polícia Civil) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.