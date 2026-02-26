Com apoio de polícias da Europa, PF faz operação contra abuso sexual infantil em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Federal (PF) realizou na manhã desta quinta-feira (26/02) a operação “Cyber Trace”, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em Curitiba. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de crimes como estupro de vulnerável, produção, venda e compartilhamento de imagens de abuso sexual infantil na internet.

As investigações começaram a partir de informações das polícias da Espanha e Alemanha e de denúncias recebidas pelo canal “ComunicaPF”, além do monitoramento realizado pela própria PF.

Durante as diligências, um homem foi preso em flagrante por possuir grande quantidade de arquivos relacionados à exploração sexual infantil. Diversos equipamentos foram apreendidos e serão periciados para dar continuidade às investigações, buscando informações sobre outros crimes e a identificação tanto de abusadores quanto de vítimas.

Embora o termo “pornografia” ainda conste na legislação brasileira (art. 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente), a comunidade internacional recomenda utilizar expressões como “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual de crianças e adolescentes”, que melhor dimensionam a violência sofrida pelas vítimas.

Alerta para pais e responsáveis

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância do monitoramento e orientação de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Conversar abertamente sobre os riscos, explicar o uso seguro de redes sociais e acompanhar as atividades online são medidas fundamentais de proteção.

Mudanças comportamentais como isolamento repentino ou segredo no uso de dispositivos eletrônicos podem indicar situações de risco. É essencial ensinar aos jovens como reagir diante de contatos inadequados e reforçar que podem buscar ajuda.

Como denunciar casos de exploração sexual infantil

A PF mantém equipes especializadas na investigação desses crimes. Caso seja vítima ou tenha conhecimento de fatos desta natureza, encaminhe a denúncia pelos portais “Disque 100”, ComunicaPF ou SaferNet.