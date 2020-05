Com o feriado do Dia do Trabalhador (1º), o fim de semana “cresce” e oferece mais tempo para curtir em casa com a família. E para agitar o público, vários cantores e bandas programaram várias apresentações entre esta quinta-feira (30) e o próximo domingo (3), com shows em formato de lives no YouTube.

Nesta sexta (1º), terá shpw de Leonardo e Eduardo Costa, com o show Cabaré, tem Jota Quest, às 20h e o encontro com grandes nomes do samba dos anos 90 e 2000, que agita a internet, às 21h.

Sábado (2) é a vez das duplas Jorge e Mateus, às 17h, e Gino e Geno, às 20h, trazerem o melhor do sertanejo para o público. No mesmo dia, ainda tem, na TV Globo, o show do DJ Alok, depois da novela Fina Estampa. E, por fim, Capital Inicial e Wanessa Camargo cantam os melhores sucessos da carreira no domingo (3), às 20h.

Programação completa das lives

SEXTA-FEIRA (1º)

14h – Thaeme e Thiago pelo YouTube

16h – Só pra Contrariar pelo YouTube

16h – Naiara Azevedo, Humberto e Ronaldo, Gabriel Gava e Ícado e Gilmar pelo YouTube

16h – Xande de Pilares pelo YouTube

18h – Murilo Huff pelo YouTube

18h – Priscilla Alcantara pelo YouTube

20h – Cabaré com Leonardo e Eduardo Costa pelo YouTube

20h – Jota Quest pelo YouTube

20h – André Valadão pelo YouTube

21h – O Encontro com Léo Santana, Harmonia do Samba e Banda Parangolé pelo YouTube

SÁBADO (02)

15h – Ministério Zoe pelo YouTube

15h – Suel e Thiago Soares pelo YouTube

17h – Jorge e Mateus pelo YouTube

18h – Gabriel Guedes pelo YouTube

18h – Thalles Roberto pelo YouTube

19h – Mara Lima pelo YouTube

20h – Xand Avião pelo YouTube

20h – Gino e Geno pelo YouTube

21h – Midian Lima pelo YouTube

21h30 – Lulu Santos pelo YouTube

21h30 – Maria Cecília e Rodolfo pelo YouTube

22h – Kevin O Chris pelo YouTube

22h30 – Alok na Globo

DOMINGO (03)

14h – Guilherme e Santiago pelo YouTube

16h – Bruninho e Davi pelo YouTube

16h – Lagum pelo YouTube

18h – Dudu Nobre pelo YouTube

18h – Alceu Valença pelo YouTube

20h – Capital Inicial pelo YouTube

20h – Wanessa Camargo pelo YouTube