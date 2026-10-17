Cozinha de Fim de Semana

Chef destaque em Curitiba, Well Ferreira ensina Rondelli e fala sobre paixão pela cozinha

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 17/10/26 15h04
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Rondelli de espinafre, receita do chef Well Ferreira.
Rondelli de espinafre, receita do chef Well Ferreira. Foto: divulgação.

A história de Well Ferreira na cozinha, chef que comanda o respeitado restaurante Avenida Paulista em Curitiba, não começou diante de uma bancada de inox ou vestindo uma dólmã engomada. Começou aos 10 anos, por necessidade e cuidado, no interior do Maranhão. Filho de pais separados, cabia a ele a tarefa de preparar o almoço para os irmãos menores enquanto a mãe trabalhava. Ali, no pé do fogão, brotou o que ele chama hoje de “eterno amor”.

Antes de se consolidar na carreira, Well viveu a brasilidade profunda em sua forma mais crua. Trabalhou no mercado, foi ajudante de pedreiro e enfrentou a lida pesada na roça. Em Sinop, no Mato Grosso, trabalhou na cozinha de uma fazenda isolada, sem energia elétrica.

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“O dono dizia que era difícil, que era longe, mas eu aceitei sem medo. Na vida e na cozinha, a gente não pode ter medo de encarar o trabalho”, relembra.

A busca por conhecimento o levou a Ribeirão Preto e Bauru, interior de São Paulo, até desembarcar na capital paranaense em 2017 para prestar vestibular para Filosofia na PUC. A faculdade dividia espaço com os turnos intensos nos restaurantes. Curitiba virou sua escola prática: passou pelo Hai-Yo sob o comando de Kazuo Harada, enfrentou a demissão no período da pandemia fazendo pães e bolos artesanais para pagar o aluguel, refinou seus conhecimentos na culinária árabe no Nayme e consolidou sua técnica no Graciosa, no Clube Curitibano e no Avenida Paulista – onde hoje comanda a cozinha.

Liderança sem estrelismo

Com pós-graduação em Gastronomia Brasileira Contemporânea, Well recusa o rótulo romantizado do “chef espetáculo”. Para ele, a liderança na cozinha exige empatia, humildade e braço forte para encarar jornadas de 12 a 15 horas em pé.

“Ser chef não é só colocar uma dólmã. É saber acolher o imigrante que chegou agora, ensinar a pegar na faca, reconhecer o trabalho da moça que está na pia ou na salada. O estrelismo abandona a nossa essência de ser cozinheiro. Se tenho algo para ensinar, tenho o dobro para aprender todos os dias”, afirma.

Essa visão humanizada reflete diretamente no prato. O chef defende com orgulho a valorização dos ingredientes nacionais e o fim do preconceito com temperos regionais — como o coentro, o tucupi, ou o cumaru. Para ele, cozinhar é um ato de entrega que une a técnica à intenção.

“O Ricardo Pupo, um grande amigo e parceiro de profissão, costuma dizer uma frase que levo para a vida: ‘Cozinhar com desejo, ter o fogo da alma e o fogo da panela’. O maior pagamento da nossa rotina é ver o cliente provar e dizer: ‘Nossa, que gostoso!’. É transmitir afeto em forma de comida.”

Para esta edição da Cozinha de Fim de Semana, o Chef Well Ferreira compartilha uma receita que tem a afetividade e o carinho da comida da avó para o fim de semana: Rondelli de espinafre com ricota ao molho sugo.

Receita – Rondelli de Espinafre com Ricota e Molho Sugo

Rendimento: 4 pessoas
Preparo: 25 minutos
Forno: 20 a 25 minutos

Ingredientes

Para o rondelli
500 g de massa fresca pronta para lasanha ( se encontra no mercado)
300 g de ricota fresca
1 maço de espinafre
2 colheres de sopa de requeijão cremoso
50 g de parmesão ralado
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Uma pitada de noz-moscada

Para o molho sugo
500 g de molho ou passata de tomate
2 dentes de alho picados
1/2 cebola picada
2 colheres de sopa de azeite
Folhas de manjericão fresco
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Prepare o recheio:

Higienize o espinafre e refogue rapidamente em uma frigideira com um fio de azeite. Deixe esfriar e esprema bem para retirar o excesso de água. Pique finamente.

Em uma tigela, misture a ricota amassada, o espinafre, o requeijão e metade do parmesão. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada até obter um recheio cremoso e homogêneo.

Prepare o molho sugo:

Aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o alho e, em seguida, o tomate.

Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, até o molho ganhar corpo. Ajuste o sal e finalize com manjericão fresco.

Monte os rondellis

Abra a massa pronta sobre uma superfície limpa e distribua o recheio uniformemente.

Enrole como um rocambole, sem apertar demais, e corte em rodelas de aproximadamente 3 cm.

Dica: se utilizar massa fresca que exige pré-cozimento, siga as instruções da embalagem.

Monte a travessa

Espalhe uma camada generosa de molho sugo no fundo de um refratário.
Disponha os rondellis lado a lado, com o recheio voltado para cima. Cubra com o restante do molho, distribua a muçarela e finalize com parmesão ralado.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, até a massa estar macia, o recheio aquecido e a superfície dourada.

Serviço

Avenida Paulista – Pizza, pasta e vino
Endereço: Rua Emiliano Perneta, 680 – Centro
Telefone: (41) 3322-1441
Horários: de segunda a segunda, das 11h45 às 14h30 | 18h até meia-noite

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