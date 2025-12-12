Changes reúne Machete Bomb, Cigarras e Anacrônica neste sábado

O Changes abriu em outubro e, desde então, virou espaço para grandes encontros da cena independente curitibana. Neste sábado (13/12) não vai ser diferente: uma mistura explosiva de Machete Bomb, as meninas das Cigarras e Anacrônica em uma noite inteira de boa música autoral.

Como de costume, pronta pra surpreender o público, Machete Bomb traz seu “cavaco profano” para o centro do Changes às 22 horas. E olha, não é qualquer som, viu? Tem protesto, tem cutucada e tem aquele pulso que faz o ambiente todo sentir.

Cigarras. Foto: divulgação.

Octávio “Madu” faz uma mágica super interessante: conecta seu cavaquinho aos mais diversos pedais, transformando-o às vezes quase em uma guitarra. Ele vai incorporando uma sonoridade única às faixas, criando camadas e texturas sonoras que dão uma identidade bem marcante às músicas.

Desde 2020, o coletivo conta com a potência de Alienação Afrofuturista como um dos frontman, e segue misturando gêneros, timbres e barulhos para dizer tudo o que precisam. Ali é presença constante nos bastidores e nas colaborações da banda desde o começo. Sua oficialização, em parceria com Theo “Thestrow” Willyan Santos, trouxe não só voz, mas também postura e direcionamento artístico para a Machete Bomb. O que a gente vê no palco é justamente o resultado dessa união: uma química super sólida.

Thestrow traz toda a força do rap, do hip hop e da capoeira para a identidade do grupo. Com um flow que foi moldado pela vivência e uma expressão corporal única, ele reforça o compromisso do coletivo em mesclar estilos e explorar temas sociais bem profundos.

As Cigarras assumem o palco logo depois com aquela energia que já virou marca registrada. Babi, Maria Paraguaya, Rubia e Tais têm uma presença eletromagnética que, digamos, ninguém explica. Só sente mesmo. É punk com cara de rua, cheio de acidez e com um toque de garage e mod triturado do jeito que elas gostam – e a gente também, né?

Anacrônica. Foto: divulgação.

Já a Anacrônica entra para fechar a noite com a intimidade de quem toca junto desde muito cedo — e o mais bacana: retornando ao mesmíssimo palco em que fizeram história nos idos de 2007, quando o Changes ainda era o Empório São Francisco. Para quem viveu aquela época, vai parecer miragem: Bruno Sguissardi, Marcelinho França, Marcelo Gordo Bezerra e a voz inconfundível de Sandra Piola entregam um som fresco e autêntico do começo ao fim. Para quem ainda não viu o quarteto em grande estilo, essa é a hora.

Serviço

Machete Bomb, Cigarras e Anacrônica no Changes

Endereço: Rua Carlos Cavalcanti, 1122

Data: 13/12

Horário: portas às 21h, show às 22h

Ingressos: venda exclusivamente na bilheteria do Changes, no dia do evento