Quebra-Nozes e novas exposições marcam agenda cultural da semana

O clássico balé “O Quebra-Nozes” retorna ao palco do Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) em Curitiba nesta semana, com cinco apresentações de 12 a 16 de dezembro. A montagem do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) reúne quase 150 artistas, incluindo o Balé Teatro Guaíra, a Escola de Dança Teatro Guaíra, a G2 Cia. de Dança e a Orquestra Sinfônica do Paraná.

O Museu da Imagem e do Som (MIS-PR) inaugura novas exposições no recém-reformado Palácio da Liberdade, com salas interativas exibindo filmes, vídeos e discos do acervo de 3 milhões de itens da instituição. Destaque para a partitura original do Hino do Paraná e o acervo Foto Brasil no segundo andar.

A Biblioteca Pública do Paraná oferece uma programação variada em sua última semana de funcionamento do ano, com lançamento de livro, clube de leitura, oficina, coral natalino e sarau. O Cantateca, coral infantojuvenil da BPP, faz apresentações de canções natalinas nos dias 15, 16 e 17.

Outras atrações da semana incluem a exposição “Céu-Eclipse” no Museu Paranaense, que reflete sobre desafios contemporâneos usando o céu como tema, e a mostra “Calderari: amar, além do mar” no Museu Casa Alfredo Andersen, homenageando o artista pioneiro do Paraná.