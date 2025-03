Cervejaria de Curitiba lança sabor de cerveja inédito: Bala de Banana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba ganha sabor especial neste St. Patrick’s Day com o lançamento da “Cerveja Antonina“, parceria entre a renomada Way Beer e a tradicional Bala de Banana Antonina. A novidade será apresentada durante a festa temática na fábrica da cervejaria em Pinhais, neste sábado (15).

A “Cerveja Antonina” é uma Brown Ale Especial que incorpora o autêntico sabor das balas de banana, ícone do litoral paranaense. Com 5,1% de teor alcoólico, a bebida promete surpreender os apreciadores com seu equilíbrio e brasilidade.

Alessandro Oliveira, mestre cervejeiro da Way Beer, destaca a importância da iniciativa: “A Way Beer sempre busca inovar, destacando também a preocupação de fomentar a cultura regional. Por isso, esta parceria com a Bala de Banana Antonina veio para somar, oferecendo aos apreciadores de cerveja uma brown ale de coloração âmbar, super perfumada e saborosa, perfeita para a comemoração de St. Patrick`s Day, principalmente pelas balas serem conhecidas também como ‘as balas do papelzinho verde'”.

A festa de lançamento, que começa às 14h, promete agitar Pinhais com atrações musicais diversificadas. A Banda Outsider trará hits dos anos 80, 90 e 2000, enquanto a Banda Awallonia apresentará músicas celtas e folclóricas irlandesas. Já a Banda Mr. Gomes animará o público com rockabilly e country rock.

O evento contará ainda com decoração temática irlandesa, chope verde exclusivo e comidas inspiradas na culinária da Irlanda. Para completar, haverá espaço kids e ambiente pet friendly.

Oliveira ressalta a fusão cultural do evento: “Na nossa comemoração, vamos misturar a cultura irlandesa com a caiçara, o verde da Bala de Banana Antonina, com o verde de St. Patrick Day, em uma festa repleta de regionalidade e tradição”.

Os ingressos estão à venda no Sympla por R$40 (mais taxa administrativa). Para mais informações, os interessados podem acessar o perfil oficial da Way Beer no Instagram: @way_beer.

Serviço:

Lançamento Cerveja Antonina e Saint Patrick’s Day

Data: 15 de março

Horário: A partir das 14h

Local: Way Beer (R. Pérola, 331, Pinhais)

Ingressos: R$40 (+ taxa adm) pelo Sympla