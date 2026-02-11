Carnaval rock em Curitiba: versões de Beatles e cena autoral

O cheirinho de folia já está no ar, mas para quem prefere curtir o Carnaval com uma pegada diferente, o The Bowie preparou uma programação especial que vai de quinta-feira (12/02) até a Quarta de Cinzas (18/02).
A agenda começa na quinta (12/02) com Biritles, abrindo os trabalhos com o melhor da maior banda de rock do mundo. Mas como você nunca viu: nada de reverências clássicas ou versões engessadas. É Beatles pulsando no melhor estilo pista cheia, pra cantar junto e se emocionar.
Na sexta (13/02), a noite reúne duas forças da cena autoral: Anacrônica e Syd Vinicius, mostrando que o rock independente segue vivo, criativo e feito para sentir no peito e cantar alto. O sábado (14/02) é dedicado ao som da Twenty One Pilots, em um cover que promete segurar o “Heathens” na pista e transformar o Bowie num coral gigante.
O domingo (15/02) guarda um dos momentos mais especiais da programação: um show surpresa e uma festa de aniversário para ficar na memória, comandada por uma das bandas punks mais relevantes e cultuadas de Curitiba.
Na segunda, dia 16, a noite é de karaokê, microfone aberto e diversão garantida. Na terça (17/02) é a vez do Baile Brasa trazer brasilidades para o palco – do groove aos clássicos que todo mundo canta junto — sem perder a pegada de show e energia que define a casa.
E, para fechar o feriado, a Quarta de Cinzas (18/02) vira noite de Karaokê: hora de soltar a voz e transformar o palco em uma extensão da pista. No The Bowie, a regra é simples: Let’s Dance. Inclusive no Carnaval.
Serviço
Programação especial de Carnaval do The Bowie
Quando: De quinta-feira, 12, a quarta-feira, 18 de fevereiro
Onde: The Bowie – R. Mal. Deodoro, 2500 – Alto da XV
Entrada Gratuita