Carnaval em Curitiba: Rua da Música tem programação especial

O carnaval está chegando e, para quem busca uma opção diferente para curtir o feriado sem sair de Curitiba, a Rua da Música preparou uma programação especial. De 14 a 17 de fevereiro, o polo gastronômico e cultural que liga a Pedreira Paulo Leminski à Ópera de Arame, no Parque Jaime Lerner, será palco do “Brasil Pandeiro”, evento que celebra os diversos ritmos brasileiros com atrações para todas as idades.

Entre os espetáculos estão “O Blokinho”, que mistura bateria, harmonia e suingue; o “Afro Axé”, com os principais estilos musicais nordestinos e batidas afro; a banda “Baile Brasa”, agitando o público com MPB, samba e axé; a “Bandinha da Rua”, com marchinhas e músicas carnavalescas; e a “Dregad® Groove”, conhecida por seu forte senso de ritmo. A programação ainda conta com shows de Thais Calderon, Daniel Migliavacca e Vinicius Araujo, apresentando sucessos da música popular brasileira e da tropicália.

“O Brasil Pandeiro na Rua da Música é uma opção para as famílias que procuram uma programação de Carnaval leve e completa, que contempla atrações para todas as idades. O repertório homenageia grandes nomes da música nacional, como Tim Maia, Jorge Ben, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Marisa Monte, entre outros, criando uma experiência sonora vibrante no polo gastronômico mais bonito do Brasil. Em meio à natureza, com ampla estrutura e segurança, também organizamos uma curadoria especial, que conta com diferentes ritmos do Brasil”, comenta Helinho Pimentel, CEO do Parque Jaime Lerner.

Diversão garantida para a criançada

A programação não esqueceu dos pequenos foliões. Tanto a Ópera de Arame quanto a Rua da Música receberão apresentações lúdicas, oficinas e vivências musicais. No sábado (14/02), na Ópera, as crianças poderão curtir o Tupi Pererê, grupo premiado que mistura fantasia e ritmos brasileiros, seguido pelo Carnaval Miudinho, bloco infantil que transforma o espaço em um grande bailinho carnavalesco.

No domingo (15/02), também na Ópera, a Bateria Avalanche conduzirá uma oficina interativa apresentando instrumentos, ritmos e a vivência do samba. Durante todo o feriado, a Rua da Música contará ainda com o projeto “Let’s Play”, uma área ampla com brinquedos e atividades que estimulam a criatividade, permitindo que as crianças explorem ritmos musicais em um ambiente seguro.

Gastronomia e cultura em meio à natureza

O polo gastronômico, considerado um dos mais bonitos do Brasil pela harmonia entre arquitetura, estrutura e integração com a natureza, oferecerá diversas opções culinárias e promoções especiais durante o evento. Entre as operações estão o Cana Benta, com seu cardápio de boteco e cachaças especiais; o Mustang Sally, com clima dos diners americanos e tempero tex-mex; o Cão Véio, com sanduíches assinados pelo chef Henrique Fogaça; o Ernesto Music Hall, que combina técnicas modernas e tradição italiana; e o Rosso Wine Bar, com coquetelaria clássica e autoral.

Os visitantes também poderão aproveitar o “Espaço Paulo Leminski”, dedicado ao poeta curitibano, o famoso “Mirante da Ópera”, com vista privilegiada de uma das obras arquitetônicas mais icônicas da cidade, e a galeria de arte e estúdio musical Geração Pedreira.

Os ingressos para o Brasil Pandeiro custam R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada) para turistas. Moradores de Curitiba e Região Metropolitana pagam R$15 durante todo o feriado. A partir das 18h, a entrada é liberada. Crianças até 8 anos não pagam; de 8 a 12 anos pagam meia-entrada proporcional à idade; e acima de 12 anos valem as categorias tradicionais de meia-entrada.

Confira a programação musical completa:

CARNAVALE – ÓPERA DE ARAME:

SÁBADO |14 de fevereiro

11h – Tupi Pererê

14h – Carnaval Miudinho

DOMINGO | 15 de fevereiro

14h – Bateria Avalanche

Oficina participativa com apresentação dos instrumentos da bateria, vivência do samba e

interação com o público.

BRASIL PANDEIRO – RUA DA MÚSICA:

SÁBADO | 14 de fevereiro

10h – Bandinha da Rua

12h30 – Daniel Migliavacca

15h – Afro Axé

19h – Dregad® Groove

DOMINGO | 15 de fevereiro

10h – Bandinha na Rua

12h – Daniel Migliavacca

15h – O Blokinho

SEGUNDA-FEIRA | 16 de fevereiro

10h – Bandinha da Rua

12h30 – Vinicius Araujo

15h – 0 Blokinho

19h – Baile Brasa

TERÇA-FEIRA | 17 de fevereiro

10h – Bandinha da Rua

12h30 – Otavio Augusto

15h – Baile Brasa

19h – Thais Calderon (Samba e MPB)

Serviço

Brasil Pandeiro – Programação Carnaval no Parque Jaime Lerner

Data: 14 a 17 de fevereiro

Local: Parque Jaime Lerner (R. João Gava – Curitiba)

Ingressos: R$30 e R$15 pelo Disk Ingressos

*moradores de Curitiba e RMC não pagam entrada nos dias de semana e pagam meia-entrada nos finais de semana e feriados.