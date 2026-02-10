Confira o que abre e fecha em Curitiba no feriado de Carnaval

A Prefeitura de Curitiba entra em recesso na próxima segunda (16/2) e na terça-feira (17/2), feriado de Carnaval. O retorno às atividades acontece na quarta-feira (18/2), após as 14h.
Algumas áreas oferecem programação especial, mas não há expediente nas repartições municipais. Alguns atrativos e serviços têm funcionamento alterado.
TRANSPORTE E URBS
Transporte
Sábado (14/2) – tabela de horários de sábado
Domingo (15/2) – tabela de domingo
Segunda-feira (16/2) – linhas expressas dos eixos Norte/Sul e Leste/Oeste (303 -Centenário/Campo Comprido, 603-Pinheirinho/Rui Barbosa, 203-Sta Cândida/Capão Raso e 250-Ligeirão Norte/Sul) com tabela de dias úteis. Demais linhas tabela de sábado
Terça-feira (17/2) – tabela de domingo
Quarta-feira (18/2)– tabela de dias úteis
Mercado Municipal Capão Raso
Sábado (14/2)-9h às 21h
Domingo (15/2), segunda (16/2) e terça (17/2) – fechado
Quarta (18/2) – aberto após 12h
Rua da Cidadania Matriz
Sábado (14/2)-9h às 18h
Domingo (15/2), segunda (16/2) e terça (17/2) – fechado
Quarta (18/2) -9h às 19h
Estacionamento Rui Barbosa
Sábado (14/2)-7h às 19h
Domingo (15/2), segunda (16/2) e terça (17/2) – fechado
Quarta (18/2) -9h às 19h
Rua 24 Horas
Aberta todos os dias, das 9h às 24h
Arcadas do Pelourinho
Aberta todos os dias- 8h às 16h
Arcadas do São Francisco
Aberta todos os dias -8h às 16h
LOJAS #CuritibaSuaLinda
Mercado Municipal
Sábado (14/2) – 9h às 18h
Domingo (15/2) – 9h às 13h
Segunda (16/2) e terça (17/2) – fechado
Quarta (18/2) – 9h às 18h
Torre Panorâmica
Aberta todos os dias – 10h às 18h
Memorial Paranista
Sábado (14/2) e domingo (15/2) – 10h às 18h
Segunda (16/2) – fechado
Terça (17/2) e quarta (18/2) – 10h às 18h
Jardim Botânico
Aberta todos os dias – 9h às 18h
Aeroporto
Aberta todos os dias – 8h às 22h
AGÊNCIA CURITIBA
Salas do Empreendedor – fechadas na segunda (16/2) e terça-feira (17/2). Reabrem na quarta-feira (18/2), a partir das 14h.
Sines das Ruas da Cidadania – unidades fechadas na segunda (16/2) e terça-feira (17/2). Reabrem na quarta-feira (18/2), a partir das 14h.
Sine Móvel – unidades não circulam de segunda (16/2 ) a quarta-feira (18/2). Retoma atendimento na quinta-feira ( 19/2 ), a partir da 9h.
EDUCAÇÃO
Escolas municipais, CMEIs e CMAEEs estarão fechados na segunda (16/2), terça (17/2) e quarta-feira de Cinzas (18/2). As aulas voltam na quinta-feira (19/2).
SAÚDE
Unidades Básicas de Saúde
Fechadas. Reabrem na quarta-feira (18/2), às 14h.
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
Abertas 24 horas
- UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.
- UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2590, Boqueirão.
- UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.
- UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.
- UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.
- UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.
- UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3.370, Cidade Industrial.
- UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.
- UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883 – Fazendinha.
Samu 192
Atendimento 24 horas.
Central 3350-9000
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; inclusive no feriado. Sábado e domingo, das 8h às 20h.
Caps
De sábado (14/2) até as 14h de quarta-feira (18/2), os Caps II fecham e os Caps III mantêm o atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos. A partir de quarta-feira (18/2), 14h, o atendimento volta ao normal.
UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Mercado Municipal
Sábado (14/2) – 8h às 18h
Domingo (15/2) – 8h às 13h (restaurantes até 15h)
Segunda (16/2) – fechado
Terça (17/02) – fechado
Quarta (18/2) – 8h às 18h
Mercado Regional Cajuru
Sábado (14/2) – 8h às 18h
Domingo (15/2) – 8h às 13h (restaurantes até 15h)
Segunda (16/2) – fechado
Terça (17/2) – fechado
Quarta (18/2) – 8h às 18h
Armazéns da Família
Sábado (14/2) – 9h às 14h
Domingo (15/2), segunda (16/2) e terça (17/2) – fechado
Quarta (18/2) – das 14h15 às 18h
Feiras Livres Diurnas
De sábado (14/2) a quarta-feira (18/2) – facultativo
Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas
De sábado (14/2) a quarta-feira (18/2) – facultativo
Feiras Orgânicas
De sábado (14/2) a quarta-feira (18/2) – facultativo
Programa Nossa Feira
De sábado (14/2) a quarta-feira (18/2) – facultativo
Sacolões da Família
Sacolão da Família Boa Vista
Sábado (14/2) – 9h às 13h
Domingo (15/2) e segunda-feira (16/02) – fechado
Terça (17/2) e quarta-feira (18/2) – 8h às 19h
Sacolão da Família Boqueirão
Sábado (14/2) – 8h às 19h
Domingo (15/2) – fechado
Segunda-feira (16/2) – 8h30 às 20h
Terça-feira (17/2) – fechado
Quarta-feira (18/2) – 8h às 20h
Sacolão da Família Carmo
Sábado (14/2) – 9h às 19h
Domingo (15/2) – 9h às 13h
Segunda-feira (16/2) e terça-feira (17/2) – 9h às 19h
Quarta-feira (18/2) – 14h às 19h
Sacolão da Família Fazendinha
Sábado (14/2) – 9h às 19h
Domingo (15/2) – 9h às 13h
Segunda-feira (16/2) e terça-feira (17/2) – fechado
Quarta-feira (18/2) – 8h30 às 20h
Sacolão da Família Jardim Paranaense
Sábado (14/2) – 9h às 19h
Domingo (15/2) – 9h às 13h
Segunda-feira (16/2) e terça-feira (17/02) – 9h às 18h
Quarta-feira (18/2) – 14h às 18h
Sacolão da Família Pinheirinho
Sábado (14/2) – 9h às 19h
Domingo (15/2) – 9h às 13h
Segunda (16/2) e terça-feira (17/2) – fechado
Quarta-feira (18/2) – 8h30 às 20h
Sacolão da Família Rui Barbosa
Sábado (14/2) – 8h às 18h
Domingo (15/2), segunda (16/2) e terça (17/2) – fechado
Quarta-feira (18/2) – 8h às 19h
Sacolão da Família Santa Cândida
Sábado (14/2) – 9h às 13h
Domingo (15/2) a terça-feira (17/2) – fechado
Quarta-feira (18/2) – 9h às 19h30
Sacolão da Família Santa Efigênia
Sábado (14/2) – 9h às 14h
Domingo (15/2) a terça-feira (17/2) – fechado
Quarta-feira (18/2) – das 12h às 18h
Sacolão da Família Santa Felicidade
Sábado (14/2) – 9h às 19h
Domingo (15/2) – 9h às 13h
Segunda (16/2) e terça-feira (17/2) – fechado
Quarta-feira (18/2) – 8h às 19h
Sacolão da Família Vila Sandra
Sábado (14/2) – 9h às 19h
Domingo (15/2) – 9h às 13h
Segunda (16/2) e terça-feira (17/2) – fechado
Quarta-feira (18/2) – 8h30 às 20h
Restaurante Popular
Segunda (16/2) e terça (17/2) estarão fechados. Quarta-feira (18/2), atendimento normal em todas unidades
*O Projeto Mesa Solidária, permanece funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.
ATRATIVOS TURÍSTICOS
Torre Panorâmica – Atendimento normal todos os dias do carnaval, das 10h às 18h, com último acesso às 17h30 ou até atingir a capacidade de visitação. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (inteira R$ 10; meia-entrada R$ 5; isenção para crianças menores de 5 anos). Whatapp: (41) 3339-7613.
Zoológico de Curitiba – fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 10h às 16h.
Museu de História Natural Capão da Imbuia – fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 9h às 16h45.
Passeio Público – fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 6h às 20h.
Jardim Botânico de Curitiba – aberto todos os dias, das 6h às 19h30. Jardim das Sensações aberto todos os dias, das 9h às 17h. O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para as 16h30.
PROTEÇÃO ANIMAL
Adoção de animais
O Crar funciona normalmente das 9h às 11h30 e de 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC.
Atendimento de emergência (ambulância)
Todos os dias das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.
Animais silvestres
O Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs) vai funcionar normalmente. O Cafs recebe animais das 9h às 11h30 e das 13h às 15h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3313-5626. O Cafs fica na Rua Prof. Nivaldo Braga, 1.395 – Capão da Imbuia.
Hospital Veterinário Municipal de Curitiba
Aberto todos os dias para as consultas já agendadas e as situações de emergência.
HPet Veterinária
Aberto todos os dias somente para as consultas já agendadas. Não faz atendimento de emergências.
LIMPEZA PÚBLICA
Coleta Domiciliar (doméstico/orgânico)
Atendimento normal.
CONFIRA AQUI o horário da coleta na sua rua.
Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo/reciclável)
Atendimento normal.
CONFIRA AQUI o horário da coleta na sua rua.
Varrição
Atendimento normal.
Lixo Tóxico
Atendimento normal.
CONFIRA AQUI o calendário completo.
Ecopontos
Atendimento normal.
CONFIRA AQUI os endereços dos Ecopontos.
Coleta de Resíduos Vegetais e Entulhos (Central 156)
Atendimento normal.
Câmbio Verde
O serviço não funcionará na terça-feira (17/2) de carnaval e na Quarta-feira de Cinzas (18/2). Atendimento normal volta na quinta-feira (19/2).
CONFIRA AQUI o calendário 2026
O serviço de remoção de animais mortos vai operar normalmente.
SERVIÇO FUNERÁRIO
Atendimento ininterrupto.
CASA DA MULHER
Atendimento ininterrupto.
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL (FAS)
Funcionam ininterruptamente durante o feriado os seguintes serviços da FAS:
Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidades de Acolhimento Institucional – Abrigo, Casas de Passagem);
Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento na modalidade República;
Todos os Centros Pop que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidade de Acolhimento Institucional – Abrigo ou Casa de Passagem);
Central de Encaminhamento Social 24 horas (CES);
Central de Regulação de Vagas;
Casa da Acolhida e do Regresso (CAR).
TRÂNSITO
Setran
O atendimento da Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), não funciona de segunda (16/2) à quarta-feira (18/2) e retorna na quinta-feira (19/2), das 8h às 14h. Os recursos que tiverem prazos que vençam entre 16/2 e 18/2 poderão ser protocolados no dia 19/2 presencialmente com agendamento ou encaminhados pelos Correios. Os protocolos via internet podem ser feitos normalmente no período, respeitando os seus prazos.
Atenção: a extensão do prazo aplica-se apenas para o protocolo de processos. As datas de vencimento para pagamento não sofrerão alteração.
Smart Park
No Smart Park do Centro Histórico (Ermelino de Leão) e do Jardim Botânico (Engenheiro Ostoja Roguski), a cobrança será realizada normalmente.
Est@R
Em áreas do Estacionamento Regulamentado (Est@R), a cobrança será realizada no sábado (14/2) até às 13h. No domingo (15/2), não haverá cobrança. Na segunda-feira (16/2), terça-feira (17/2) e quarta-feira (18/2), o funcionamento será normal.
Pátio
O atendimento do Pátio da Superintendência de Trânsito no sábado (14/2) funciona até as 14h. No domingo (15/2), não haverá expediente. Na segunda (16/2) e terça-feira (17/2), e quarta-feira (19/2) o expediente será normal, das 9h às 17h.
ESPAÇOS CULTURAIS
Cine Passeio
De quinta (12/2) a domingo (15/2) – 10h às 22h
Segunda (16/2) – fechado
Terça (17/2) – 13h às 22h
Quarta-feira (18/2) – 10h às 22h
Cine Guarani
De quinta (12/2) a quarta (18/2), exceto segunda – 13h às 22h