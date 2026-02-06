Carnaval na Sexta-feira 13: Curitiba une terror e folia no Gato Preto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O calendário de 2026 reserva uma coincidência que promete agitar os fãs do terror: o Carnaval começa exatamente em uma Sexta-feira 13. Aproveitando essa data repleta de simbolismo, o tour Curitiba Sombria e o tradicional restaurante Gato Preto se uniram para criar uma experiência que mistura o macabro com a folia carnavalesca.

O “Grito de Carnaval” acontecerá no dia 13 de fevereiro, com entrada gratuita para todos os foliões. E tem mais: quem aparecer fantasiado de zumbi ou qualquer personagem do universo do terror ganha 10% de desconto em todo o cardápio do restaurante. A proposta dialoga diretamente com o clima da Zombie Walk, evento já tradicional na capital paranaense.

+ Leia mais Risoflora: Festival de Carnaval une música e natureza em Morretes

Para tornar a noite ainda mais especial, o projeto Curitiba Sombria preparou uma atração exclusiva: o escape game pocket “Fuga do Acampamento Black Cat”. Os participantes terão apenas 10 minutos para escapar de uma sala onde um serial killer sedento por sangue está à espreita. Esta atividade terá valor à parte, custando R$ 20 por pessoa.

Os fãs de experiências sombrias também poderão participar de um tour especial na mesma data. O Curitiba Sombria realizará uma saída exclusiva às 19h30, limitada a apenas 13 pessoas – número que reforça a temática do dia. O passeio terminará justamente no Gato Preto, onde a festa já estará acontecendo.

“Curitiba já tem a Zombie Walk no domingo e o Psycho Carnival, que toca o terror com o melhor do Psychobilly durante todo o feriado, agora vamos aumentar a diversão”, afirma Luciana Penante, idealizadora do projeto Curitiba Sombria.

O evento contará com diversas atrações além do desconto para fantasiados. Os tecladistas do Gato Preto – Maurício, Luiz e Osmar – garantirão a música ao vivo. Haverá também uma área temática para fotos profissionais (serviço cobrado à parte) e a presença de cosplayers caracterizados como personagens de terror.

Para quem deseja garantir lugar nas atividades pagas, os ingressos para o escape game e para o tour especial de Sexta-Feira 13 já estão à venda no Disk Ingressos.

Serviço

Grito de Carnaval no Gato Preto

Data: Sexta-feira, 13 de fevereiro

Local: Gato Preto – R. Des. Ermelino de Leão, 241 – Centro

Horário: a partir das 21h30

Ingressos para a festa: entrada gratuita

Escape game e Tour Curitiba Sombria: venda antecipada pelo Disk Ingressos