Carnaval! Curitiba elege Rei Momo, rainha e princesas de 2025

Rei Momo, rainha e princesas, do cortejo real que irá embalar o Carnaval de Curitiba 2025, foram escolhidos na noite de sexta-feira (14). Com festa e samba da bateria Garra de Águia, da escola Acadêmicos da Realeza, o público lotou o Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem, para acompanhar a disputa.

O cortejo curitibano de 2025 é composto pelo Rei Momo, Roberto Rosa Júnior, pela Rainha Patrícia Vanessa Raimundo e pelas princesas Érica dos Santos Silva e Brinsan Ferreira N’atchala. Eles irão animar os ensaios das 10 escolas de samba que este ano desfilarão na Marechal Deodoro, no sábado e domingo (1 e 2/3) de Carnaval, além de outras agendas oficiais do calendário carnavalesco da cidade.

“O Carnaval de Curitiba tem uma tradição muito bonita, de origem popular e que vem crescendo a cada ano. O evento que é um patrimônio cultural do povo, também movimenta o comércio, especialmente os ambulantes, e que com um grande apoio da Prefeitura e do Legislativo Municipal, está mais organizado e mais forte”, destacou Marino Galvão Júnior, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, que é a organizadora do Carnaval da cidade.

A rainha do Carnaval de Curitiba 2025, Patrícia Vanessa. Foto: Cido Marques/FCC

Este ano estavam disputando o título 10 sambistas. O júri, formado por profissionais de diferentes áreas culturais, ficou responsável por avaliar quesitos como expressão, simpatia e a arte do samba. Os vereadores Serginho do Posto e Ângelo Vanhoni, a secretária da Mulher e Igualdade Étnico-racial, Marli Teixeira, e o presidente do Instituto Municipal de Turismo, José Luiz Velloso, acompanharam a eleição do cortejo.

“Esse pontapé inicial para o Carnaval, com a escolha do cortejo, foi muito organizado, cheia de alegria e samba no pé. A expectativa é muito grande de ver um carnaval ainda melhor e mais alegre do que já era”, falou o presidente do Instituto Municipal do Turismo.

Rei Momo e o cortejo real

Com origem na mitologia grega, o Rei Momo era o deus da sátira, do riso e da folia. Em 1930, a figura do Rei ganhou destaque nas festas carnavalescas, e se tornou o representante oficial dessa tradicional comemoração, personificando o espírito do Carnaval. O Rei Momo lidera o cortejo real e desempenha um papel central na condução dos desfiles e na animação dos foliões durante os dias de festa.

Além do Rei Momo, o cortejo real inclui a figura da Rainha do Carnaval e suas Princesas. Assim como a escolha do Rei Momo, a seleção da Rainha e das Princesas também se tornou uma tradição dessa festividade, refletindo a alegria do Carnaval.