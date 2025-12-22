Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Curitiba nesta terça-feira

A Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil vai passar por Curitiba e algumas das cidades da região metropolitana nesta terça-feira (23/12). Na capital, o início do percurso está marcado para às 17h30, em frente à unidade da Coca-Cola do bairro Uberaba. Uma parada está prevista no estacionamento do supermercado Condor (Rua Nilo Peçanha, 1000) entre 19 e 20 horas.



Ao mesmo tempo, caminhões da caravana de Natal também vão passar por Araucária a partir das 17h30 e logo após segue para São José dos Pinhais, onde realiza uma parada no Atacadão (Rua Rui Barbosa, 7992), entre 19h30 e 20h30. Após a parada, o comboio de caminhões iluminados e decorados finaliza o trajeto da noite passando por importantes vias da cidade.

Ambas as caravanas têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

Parceria com a Volkswagen

Para este ano, a atração manteve a parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, que escalou o maior Volkswagen do mundo, o caminhão Meteor 29.530 para formar as comitivas que vão espalhar a magia do Natal por sete estados. “Para uma missão desse porte, não poderia ser diferente: a Coca-Cola FEMSA Brasil conta com a confiabilidade e robustez tradicionais dos caminhões Volkswagen. Os veículos rodam o país diariamente transportando seus produtos e agora vamos apoiá-los em mais esse capítulo vitorioso da nossa parceria para espalhar o espírito de celebração neste fim de ano”, destaca Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO. Os caminhões são de última geração para garantir máxima eficiência e menor impacto ao meio ambiente.

A Caravana de Natal faz parte das ações da Coca-Cola FEMSA Brasil para a data e traz o mote “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”.