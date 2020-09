Uma live solidária na última sexta-feira (28), realizada pela banda da Polícia Militar de Araçatuba, no interior de São Paulo, fez tanto sucesso que viralizou nas redes sociais. O que marcou, no entanto, não foi a apresentação da banda da PM e sim a performance do apresentador, Capitão Duarte.

A live “Música que alimenta”, que tinha como objetivo arrecadar alimentos para instituições da cidade, terminou de maneira surpreendente. O capitão da PM improvisou e pediu para a banda “um black music aí” para dançar até o fim da transmissão ao vivo, realizada no canal da Banda Regimental de Música do CPI-10.

A dança fez tanto sucesso que a banda da PM atingiu seu objetivo de arrecadação. E até o dia 1º de setembro, mais de 700 cestas básicas foram arrecadadas com as doações da live. Assista o trecho da apresentação abaixo:

