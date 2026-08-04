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Campo Minado online grátis: desative bombas e treine a sua mente

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 04/08/26 09h06
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Imagem mostra um homem usando uma camisa branca em frente a um notebook. Ele está olhando para o computador e rindo. Tem um copo de água no canto da mesa.
Encontrar alguns minutos durante o dia para encarar o Campo Minado online ajuda a espairecer a cabeça sem perder a agilidade mental. Foto: Depositphotos.

O Campo Minado é um dos jogos de lógica mais conhecidos do mundo, famoso por transformar um grid numérico em um verdadeiro exercício de dedução e foco. A dinâmica consiste em revelar cada quadrado do tabuleiro utilizando dicas numéricas para identificar onde estão as ameaças. É um passatempo clássico que estimula a atenção plena e exige decisões rápidas.

Encontrar alguns minutos durante o dia para encarar o Campo Minado online ajuda a espairecer a cabeça sem perder a agilidade mental. A cada casa limpa com sucesso, a concentração aumenta e a rotina ganha um intervalo leve e produtivo.

>> Jogue Campo Minado grátis

A acessibilidade é imediata, permitindo jogar Campo Minado sem complicações diretamente pelo navegador, sem necessidade de cadastros ou downloads. Basta escolher o nível de desafio e começar a clicar.

Além desse clássico de estratégia, o hub de passatempos da Tribuna reúne opções variadas para todos os momentos. O leitor pode alternar os testes de raciocínio no Sudoku, Caça-Palavras, Quebra-Cabeça, Memória, Senha, Aranha e Encaixa, aproveitando um catálogo gratuito feito para exercitar o cérebro a qualquer hora do dia.

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