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O que fazer em Curitiba? Caetano Veloso “inaugura” novo Cine Lido hoje

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 26/08/26 09h16
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Imagem mostra Caetano Veloso.
Caetano Veloso sobe ao palco da mais nova casa de shows de Curitiba: Cine Lido. Foto: Divulgação/ Globo/Suzana Tier

Curitiba vive um dia marcante para a sua cena cultural nesta quarta-feira (26). O grande destaque fica por conta da apresentação intimista do cantor Caetano Veloso, responsável por inaugurar a transformação do Cine Lido. A programação de hoje também reúne a abertura de mostra internacional de cinema fantástico, exibições de filmes ao ar livre, mostra de artes visuais no MON, peça inspirada em José Saramago e mutirão de empregos.

Confira a seleção de atrações selecionadas para esta quarta-feira:

Grandes Shows e Música

  • Caetano Veloso inaugura o Cine Lido: O artista apresenta seus maiores clássicos em formato intimista.
    • Data e Horário: Quarta-feira (26/08), com abertura dos portões às 19h e show às 22h.
    • Local: Cine Lido (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160 – Centro).
    • Ingressos: De R$ 450 a R$ 650 via Ticketmaster.
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Cinema e Mostras

  • DJANHO! 2026 – Mostra Internacional de Cinema Fantástico: Início da mostra focada em produções de ficção científica, horror e fantasia.
    • Local: Espaços culturais da capital, com exibições no Sesc Centro.
    • Ingressos: Consultar programação e valores no local.
  • Mostra Itinerante Cinema ao Ar Livre: Exibição gratuita de filmes internacionais acompanhados de legendas em português.
    • Data e Horário: Quarta-feira (26/08), às 19h30.
    • Local: A Fabrika (Rua Fernando Amaro, 60 – Alto da XV).
    • Ingressos: Gratuito.

Teatro e Espetáculos

  • Peça “Caim”: Montagem inspirada na obra do escritor José Saramago cumpre temporada na capital.
    • Data e Horário: Em cartaz de 25 a 30 de agosto; horários devem ser consultados na bilheteria. Ingressos aqui.
    • Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).
  • Exposição “Nise da Silveira, A Revolução pelo Afeto”: Mostra dedicada à psiquiatra brasileira e sua atuação transformadora na saúde mental por meio da arte.
    • Local: CAIXA Cultural Curitiba – Galerias do Centro (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).
    • Ingressos: Entrada franca.

Museus e Artes Visuais

  • Bienal Internacional de Curitiba – Mostra “LIMIARES”: A exposição de arte contemporânea entra em sua penúltima semana de visitação pública.
    • Horário: Das 10h às 18h (bilheteria aberta até as 17h30).
    • Local: Museu Oscar Niemeyer – MON (Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico).
    • Destaque: Programação das quartas-feiras inclui oficinas de arte e mediações gratuitas aos visitantes.

Cidadania e Oportunidades

  • Feira de Empregos para Pessoas com Deficiência: Mutirão de vagas de trabalho inclusivas promovido com o apoio de mais de 40 empresas parceiras.
    • Data e Horário: Quarta-feira (26/08), das 9h às 14h.
    • Local: Rua da Cidadania da CIC.
    • Ingressos: Gratuito.

Bilheterias e Vendas Abertas

  • Bilheteria de “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”: Início dos atendimentos presenciais para a venda de ingressos do musical que ocorre em dezembro no Parque Barigui.
    • Horário: Das 10h às 17h.
    • Local: Bilheteria oficial Ticketmaster no Estádio Major Antônio Couto Pereira (Rua Amâncio Moro, s/n).
    • Ingressos: Setores populares disponíveis a partir de R$ 25 (meia-entrada).
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