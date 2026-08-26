O que fazer em Curitiba? Caetano Veloso “inaugura” novo Cine Lido hoje

Curitiba vive um dia marcante para a sua cena cultural nesta quarta-feira (26). O grande destaque fica por conta da apresentação intimista do cantor Caetano Veloso, responsável por inaugurar a transformação do Cine Lido. A programação de hoje também reúne a abertura de mostra internacional de cinema fantástico, exibições de filmes ao ar livre, mostra de artes visuais no MON, peça inspirada em José Saramago e mutirão de empregos.

Confira a seleção de atrações selecionadas para esta quarta-feira:

Grandes Shows e Música

Caetano Veloso inaugura o Cine Lido : O artista apresenta seus maiores clássicos em formato intimista. Data e Horário : Quarta-feira (26/08), com abertura dos portões às 19h e show às 22h. Local : Cine Lido (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160 – Centro). Ingressos : De R$ 450 a R$ 650 via Ticketmaster.

: O artista apresenta seus maiores clássicos em formato intimista.

Cinema e Mostras

DJANHO! 2026 – Mostra Internacional de Cinema Fantástico : Início da mostra focada em produções de ficção científica, horror e fantasia. Local : Espaços culturais da capital, com exibições no Sesc Centro. Ingressos : Consultar programação e valores no local.

: Início da mostra focada em produções de ficção científica, horror e fantasia. Mostra Itinerante Cinema ao Ar Livre : Exibição gratuita de filmes internacionais acompanhados de legendas em português. Data e Horário : Quarta-feira (26/08), às 19h30. Local : A Fabrika (Rua Fernando Amaro, 60 – Alto da XV). Ingressos : Gratuito.

: Exibição gratuita de filmes internacionais acompanhados de legendas em português.

Teatro e Espetáculos

Peça “Caim” : Montagem inspirada na obra do escritor José Saramago cumpre temporada na capital. Data e Horário : Em cartaz de 25 a 30 de agosto; horários devem ser consultados na bilheteria. Ingressos aqui. Local : CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).

: Montagem inspirada na obra do escritor José Saramago cumpre temporada na capital. Exposição “Nise da Silveira, A Revolução pelo Afeto” : Mostra dedicada à psiquiatra brasileira e sua atuação transformadora na saúde mental por meio da arte. Local : CAIXA Cultural Curitiba – Galerias do Centro (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). Ingressos : Entrada franca.

: Mostra dedicada à psiquiatra brasileira e sua atuação transformadora na saúde mental por meio da arte.

Museus e Artes Visuais

Bienal Internacional de Curitiba – Mostra “LIMIARES” : A exposição de arte contemporânea entra em sua penúltima semana de visitação pública. Horário : Das 10h às 18h (bilheteria aberta até as 17h30). Local : Museu Oscar Niemeyer – MON (Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico). Destaque : Programação das quartas-feiras inclui oficinas de arte e mediações gratuitas aos visitantes.

: A exposição de arte contemporânea entra em sua penúltima semana de visitação pública.

Cidadania e Oportunidades

Feira de Empregos para Pessoas com Deficiência : Mutirão de vagas de trabalho inclusivas promovido com o apoio de mais de 40 empresas parceiras. Data e Horário : Quarta-feira (26/08), das 9h às 14h. Local : Rua da Cidadania da CIC. Ingressos : Gratuito.

: Mutirão de vagas de trabalho inclusivas promovido com o apoio de mais de 40 empresas parceiras.

Bilheterias e Vendas Abertas

Bilheteria de “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível” : Início dos atendimentos presenciais para a venda de ingressos do musical que ocorre em dezembro no Parque Barigui. Horário : Das 10h às 17h. Local : Bilheteria oficial Ticketmaster no Estádio Major Antônio Couto Pereira (Rua Amâncio Moro, s/n). Ingressos : Setores populares disponíveis a partir de R$ 25 (meia-entrada).

: Início dos atendimentos presenciais para a venda de ingressos do musical que ocorre em dezembro no Parque Barigui.