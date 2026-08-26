O que fazer em Curitiba? Caetano Veloso “inaugura” novo Cine Lido hoje

Curitiba vive um dia marcante para a sua cena cultural nesta quarta-feira (26). O grande destaque fica por conta da apresentação intimista do cantor Caetano Veloso, responsável por inaugurar a transformação do Cine Lido. A programação de hoje também reúne a abertura de mostra internacional de cinema fantástico, exibições de filmes ao ar livre, mostra de artes visuais no MON, peça inspirada em José Saramago e mutirão de empregos.
Confira a seleção de atrações selecionadas para esta quarta-feira:
Grandes Shows e Música
- Caetano Veloso inaugura o Cine Lido: O artista apresenta seus maiores clássicos em formato intimista.
- Data e Horário: Quarta-feira (26/08), com abertura dos portões às 19h e show às 22h.
- Local: Cine Lido (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160 – Centro).
- Ingressos: De R$ 450 a R$ 650 via Ticketmaster.
Cinema e Mostras
- DJANHO! 2026 – Mostra Internacional de Cinema Fantástico: Início da mostra focada em produções de ficção científica, horror e fantasia.
- Local: Espaços culturais da capital, com exibições no Sesc Centro.
- Ingressos: Consultar programação e valores no local.
- Mostra Itinerante Cinema ao Ar Livre: Exibição gratuita de filmes internacionais acompanhados de legendas em português.
- Data e Horário: Quarta-feira (26/08), às 19h30.
- Local: A Fabrika (Rua Fernando Amaro, 60 – Alto da XV).
- Ingressos: Gratuito.
Teatro e Espetáculos
- Peça “Caim”: Montagem inspirada na obra do escritor José Saramago cumpre temporada na capital.
- Data e Horário: Em cartaz de 25 a 30 de agosto; horários devem ser consultados na bilheteria. Ingressos aqui.
- Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).
- Exposição “Nise da Silveira, A Revolução pelo Afeto”: Mostra dedicada à psiquiatra brasileira e sua atuação transformadora na saúde mental por meio da arte.
- Local: CAIXA Cultural Curitiba – Galerias do Centro (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).
- Ingressos: Entrada franca.
Museus e Artes Visuais
- Bienal Internacional de Curitiba – Mostra “LIMIARES”: A exposição de arte contemporânea entra em sua penúltima semana de visitação pública.
- Horário: Das 10h às 18h (bilheteria aberta até as 17h30).
- Local: Museu Oscar Niemeyer – MON (Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico).
- Destaque: Programação das quartas-feiras inclui oficinas de arte e mediações gratuitas aos visitantes.
Cidadania e Oportunidades
- Feira de Empregos para Pessoas com Deficiência: Mutirão de vagas de trabalho inclusivas promovido com o apoio de mais de 40 empresas parceiras.
- Data e Horário: Quarta-feira (26/08), das 9h às 14h.
- Local: Rua da Cidadania da CIC.
- Ingressos: Gratuito.
Bilheterias e Vendas Abertas
- Bilheteria de “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”: Início dos atendimentos presenciais para a venda de ingressos do musical que ocorre em dezembro no Parque Barigui.
- Horário: Das 10h às 17h.
- Local: Bilheteria oficial Ticketmaster no Estádio Major Antônio Couto Pereira (Rua Amâncio Moro, s/n).
- Ingressos: Setores populares disponíveis a partir de R$ 25 (meia-entrada).