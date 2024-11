Cabelos crespos vão fazer volume no Centro de Curitiba neste sábado

A 9ª Marcha do Orgulho Crespo de Curitiba, um dos maiores eventos de celebração da cultura e da identidade negra da cidade, acontecerá amanhã, dia 9 de novembro. Entre as diversas atividades que compõem a programação, destaca-se o Espaço de Beleza Negra, uma ação essencial coordenada por Neli Mumuki e Deby Tranças, que visa valorizar a estética e a cultura negra, promovendo a autoestima de mulheres, crianças, jovens e idosos, especialmente nas periferias de Curitiba.

O Espaço de Beleza Negra é uma iniciativa que tem como objetivo não apenas o embelezamento, mas também o fortalecimento da identidade e da autoimagem da comunidade negra. Ao longo do ano, Neli Mumuki e Deby Tranças promovem encontros regulares que oferecem um ambiente acolhedor para troca de experiências e para o fortalecimento da autoestima. As atividades visam estimular o empoderamento da comunidade negra por meio da valorização dos cabelos crespos e da cultura afro-brasileira.

Além disso, as organizadoras do espaço são responsáveis pelo projeto Crespura, que é apoiado pela Marcha e oferece oficinas de formação voltadas para mulheres trancistas. O objetivo é capacitar essas mulheres a empreenderem no ramo da estética negra, buscando sua independência financeira e gerando novas possibilidades de trabalho e afirmação de identidade.

A 9ª Marcha do Orgulho Crespo em Curitiba acontecerá no campus da UFPR da Praça Santos Andrade, com concentração na Rua XV de Novembro, ao lado do Bondinho, das 9h às 12h. A partir das 13h, será realizado o tradicional Cortejo Afro, com concentração na Rua XV de Novembro com a Travessa Oliveira Belo, ao lado do Bondinho. O cortejo celebra as conquistas da população negra e a importância da cultura afro-brasileira.

Programação da 9ª Marcha do Orgulho Crespo

Oficinas de penteado afro e dança

Contação de histórias

Encontro de mães pretas

Tenda de penteados afro

Apresentação de teatro afro-infantil

Espaço de Beleza Afro, com ações e oficinas de autoestima e empoderamento negro.

Serviço

Data: 9 de novembro de 2024

Local: UFPR Santos Andrade, Curitiba

Horário da concentração: 9h às 12h

Cortejo Afro: 13h, Travessa Oliveira Belo

Informações: Para mais detalhes, acesse o site oficial da 9ª Marcha do Orgulho Crespo.

Essa ação é mais do que um evento; é um movimento de resistência, valorização e reconhecimento da cultura negra, que reafirma a importância de um espaço de beleza que celebre a diversidade e a potência da estética afro-brasileira.