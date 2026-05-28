Bosque de Curitiba tem visitas guiadas noturnas gratuitas; veja como participar

A Escola Municipal de Sustentabilidade oferece visitas guiadas noturnas gratuitas ao Bosque Zaninelli, no Pilarzinho, em Curitiba. A atividade está disponível para grupos fechados de 15 a 20 pessoas, incluindo estudantes e comunidade interessada em meio ambiente.

As visitas acontecem após as 18h, com horários entre 19h e 21h, dependendo da época do ano. O agendamento deve ser feito pelo e-mail educacaoambientalsmma@curitiba.pr.gov.br com a lista de nomes dos participantes.

A visita tem duração de aproximadamente uma hora e segue roteiro similar ao das visitas diurnas, mas com experiência diferenciada pela ausência de luz natural. Durante o percurso, os visitantes podem observar o contorno das árvores no escuro, avistar vagalumes e perceber sombras em noites de lua cheia.

O uso de lanternas é recomendado, mas em alguns momentos elas são apagadas para melhor aproveitamento da experiência noturna.

Segundo o coordenador da Escola Municipal de Sustentabilidade, Herivelto Oliveira, a maioria dos visitantes são estudantes de Biologia, Engenharia Ambiental e Florestal, mas a atividade está aberta para toda a comunidade.

Após a caminhada externa, o grupo participa de apresentação em sala de aula sobre iniciativas ambientais da cidade, como coleta seletiva e usinas de energia solar. As visitas dependem de condições climáticas favoráveis e podem ser canceladas em caso de chuva ou excesso de umidade.

O Bosque Zaninelli funciona das 8h às 18h todos os dias na Rua Victor Benato, 210.