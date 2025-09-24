Boogarins traz psicodelia goiana a Curitiba com “BACURI”

Depois de cinco anos longe das prateleiras com trabalhos inéditos, a Boogarins volta a Curitiba para mostrar seu quinto disco de estúdio, “BACURI”. O show rola no sábado, 25 de outubro, no Stage Garden, e promete ser daqueles de tirar o fôlego.

O álbum, que foi concebido entre 2021 e 2024, marca um retorno às origens da banda. É o primeiro trabalho desde o primogênito “As Plantas que Curam” (2013) gravado inteiramente em casa – e olha que essa característica caseira fez toda diferença no som desses goianos que conquistaram o prêmio de ‘Show do Ano’ pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) em 2024.

E tem coisa mais gostosa que voltar para casa? Foi exatamente isso que a banda fez neste disco, literalmente! “BACURI” foi gravado na residência compartilhada por Alejandra Luciani (que assina a produção junto com o grupo), Raphael Vaz e Dinho Almeida, em São Paulo.

Ao optarem por gravar “em casa e com calma”, os integrantes apresentaram suas ideias individuais para serem trabalhadas coletivamente. Dessa vez, eles deixaram um pouco de lado aqueles improvisos lisérgicos que são marca registrada do grupo para focar na energia dos quatro tocando juntos. O resultado? Dez faixas assinadas por todos os integrantes que conseguem unir a potência das apresentações ao vivo com as texturas de pós-produção que marcaram os discos anteriores.

Os anos de estrada intensa e os novos desafios da vida adulta e da paternidade explicam o amadurecimento lírico e sonoro de “BACURI” – palavra de origem tupi que nomeia um fruto amazônico e do cerrado, mas que em algumas regiões do Brasil também significa “criança”. “É engraçado que sempre nos chamaram de ‘meninos da banda’ e agora os ‘meninos’ são outros, os nossos filhos”, conta Benke Ferraz (guitarra e voz).

Para Benke, Dinho, Fefel e Ynaiã, esta é a primeira vez que conseguiram capturar em estúdio a energia que transmitem nos palcos. O disco é celebrado como fruto do trabalho construído em banda e em família e tem, segundo Dinho, a magia singular de quatro amigos que entraram na vida adulta fazendo shows juntos, radiantes pela música sincera e profunda que conseguem criar.

Sobre a Boogarins

Formada em 2013 por Benke Ferraz (guitarra e voz), Dinho Almeida (guitarra e voz), Raphael Vaz (baixo, moog e voz) e Ynaiã Benthroldo (bateria e voz), a Boogarins é celebrada como um dos mais importantes nomes da música brasileira contemporânea.

Com cinco álbuns de estúdio, duas coletâneas e uma indicação ao Grammy Latino, a banda já fez mais de 300 shows na Europa, Estados Unidos e na América Latina, passando por festivais como Rock in Rio Lisboa, Primavera Sound, Coquetel Molotov, Coachella, Lollapalooza e SXSW.

Os ingressos para o show do Boogarins em Curitiba estão à venda pelo site Articket e custam a partir de R$ 75 mais taxa da plataforma. A produção é de Lado C, Todt Produções e Stage Garden.

Serviço

Boogarins em Curitiba

Onde: Stage Garden – Av. Mal.Floriano Peixoto, 4142 – Prado Velho

Quando: Sábado, 25 de outubro, às 22 horas

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos

Realização: Lado C Ativadora Cultural | Todt Produções | Stage Garden

Ingressos: https://articket.com.br/e/4330/boogarins-em-curitiba