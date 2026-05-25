Bar Stuart define data de reabertura em Curitiba; saiba o que muda

O Bar Stuart, endereço emblemático da boemia curitibana e o mais antigo em atividade no Paraná, já tem data para reencontrar o público no Centro de Curitiba. O estabelecimento confirmou a reabertura para o dia 4 de junho, aproveitando o feriado de Corpus Christi. Fundada em 1904, a casa completa 122 anos em 2026 de cara nova.

O resgate do tradicional bar está sendo liderado por uma parceria do setor gastronômico local: o Grupo Mustang Sally e o Quintal do Monge.

“Queremos preservar a alma do bar e toda a memória afetiva que ele representa para Curitiba, mas trazendo melhorias que acompanhem este novo momento”, destaca o diretor do grupo gestor, Lincoln Almeida.

O que muda na estrutura e no cardápio do Bar Stuart?

Arquitetura: O projeto do arquiteto André Henning promoveu a restauração no espaço. Parte do mobiliário original e a clássica ambientação foram mantidos, mas envelopados por adaptações modernas de conforto e acessibilidade.

O projeto do arquiteto André Henning promoveu a restauração no espaço. Parte do mobiliário original e a clássica ambientação foram mantidos, mas envelopados por adaptações modernas de conforto e acessibilidade. Gastronomia: O menu une nostalgia e novidade. Retornam as receitas obrigatórias da casa, como a premiada carne de onça e o exótico testículo de touro. Paralelamente, o Stuart ganha novos pratos e uma carta de bebidas reformulada para os novos tempos, de acordo com os proprietários.

Serviço

Evento: Reabertura do Bar Stuart

Reabertura do Bar Stuart Data: 4 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi)

4 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi) Endereço: Praça General Osório, 427 – Centro, Curitiba (PR)

Praça General Osório, 427 – Centro, Curitiba (PR) Mais informações: @barstuart_oficial