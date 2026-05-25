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Bar Stuart define data de reabertura em Curitiba; saiba o que muda

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek Tai
- Atualizado: 25/05/26 18h13
bar stuart ganha data de reabertura
Bar Stuart, no Centro de Curitiba, antes de revitalização. Foto: Átila Alberti | Arquivo Tribuna do Paraná

O Bar Stuart, endereço emblemático da boemia curitibana e o mais antigo em atividade no Paraná, já tem data para reencontrar o público no Centro de Curitiba. O estabelecimento confirmou a reabertura para o dia 4 de junho, aproveitando o feriado de Corpus Christi. Fundada em 1904, a casa completa 122 anos em 2026 de cara nova.

O resgate do tradicional bar está sendo liderado por uma parceria do setor gastronômico local: o Grupo Mustang Sally e o Quintal do Monge.

“Queremos preservar a alma do bar e toda a memória afetiva que ele representa para Curitiba, mas trazendo melhorias que acompanhem este novo momento”, destaca o diretor do grupo gestor, Lincoln Almeida.

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O que muda na estrutura e no cardápio do Bar Stuart?

  • Arquitetura: O projeto do arquiteto André Henning promoveu a restauração no espaço. Parte do mobiliário original e a clássica ambientação foram mantidos, mas envelopados por adaptações modernas de conforto e acessibilidade.
  • Gastronomia: O menu une nostalgia e novidade. Retornam as receitas obrigatórias da casa, como a premiada carne de onça e o exótico testículo de touro. Paralelamente, o Stuart ganha novos pratos e uma carta de bebidas reformulada para os novos tempos, de acordo com os proprietários.

Serviço

  • Evento: Reabertura do Bar Stuart
  • Data: 4 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi)
  • Endereço: Praça General Osório, 427 – Centro, Curitiba (PR)
  • Mais informações: @barstuart_oficial

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