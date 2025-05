Bar em Curitiba reúne música e atrações para família neste sábado

A partir das 14h deste sábado (31), o bar The Bowie será palco do evento Bowie em Brasa. A entrada é gratuita e a programação inclui apresentações musicais, feira de discos de vinil, artigos de rock e opções gastronômicas.

Um dos destaques será o especial musical das bandas Cachorro Grande e Bidê ou Balde, com participação da Mariatchis. Durante a apresentação, a tatuadora Thali Tattoo realizará sessão de flash tattoo no local. Confira as atrações confirmadas no evento:

O cardápio do evento contará com espetinhos de carne, frango, linguiça, coraçãozinho e versões vegetarianas, com molhos e temperos especiais. Em clima junino, o Festival do Quentão traz a bebida por R$ 12 na versão tradicional e por R$ 15 com espuma de gengibre ou marshmallow.

Evento tem programação especial para as crianças

A tarde também reserva diversão para os pequenos. Haverá recreação infantil com atividades lúdicas, pintura facial e brincadeiras dirigidas. As crianças poderão se entreter no local enquanto os adultos curtem os shows e demais atrações do evento.

Serviço

Bowie in Brasa

Local: The Bowie, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº 2500, no bairro Alto da XV

Data: sábado (31 de maio)

Horário: a partir das 14h

Entrada: gratuita