Bar de Curitiba transforma espera por trem histórico em festa natalina

O The Bowie, conhecido por unir música, gastronomia e movimento cultural, se transforma em um dos melhores pontos de Curitiba para acompanhar a passagem da Maria Fumaça neste domingo (14/12). A partir das 18h, o espaço recebe famílias, grupos de amigos e curiosos que desejam testemunhar de perto o espetáculo da locomotiva iluminada, que cruza a região onde o bar está localizado, na Marechal Deodoro, 2500.

Para tornar a experiência ainda mais completa, o The Bowie preparou um cardápio especial para a ocasião. Os visitantes poderão saborear comidinhas, drinks autorais e chopp gelado enquanto aguardam a passagem do trem. E tem promoção especial: na compra de qualquer hambúrguer, o cliente ganha batata de brinde – incentivo perfeito para quem quer aproveitar a noite sem pressa.

“Ver a Maria Fumaça é um programa que mora no coração dos curitibanos. E é uma felicidade poder proporcionar um ambiente gostoso pra todo mundo”, diz Felipe Alves, fundador do bar.

A locomotiva que encanta os curitibanos é uma clássica Mallet 204, fabricada em 1950 e considerada a única a vapor ainda em operação na América do Sul. A Maria Fumaça Iluminada da Rumo é uma das atrações que integra a programação do Natal de Curitiba 2025.

Para completar a programação da casa, o público poderá curtir boa música e participar do tradicional karaokê do The Bowie, transformando a espera pela locomotiva em uma verdadeira celebração natalina com o toque alternativo que só o bar mais contracultural da cidade poderia oferecer.

Serviço

Maria Fumaça no The Bowie

Endereço: Marechal Deodoro, 2500

Quando: Domingo, 14/12

Horário: A partir das 18 horas