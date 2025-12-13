Feira de Natal na Praça Osório oferece opções de presentes artesanais

A Feira Especial de Natal da Praça Osório, no Centro de Curitiba, reúne diversas opções de presentes artesanais para as festas de fim de ano. O evento, que faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, acontece até 23 de dezembro e atrai moradores e turistas em busca de itens únicos.
Entre as sugestões de presentes disponíveis nas barracas da feira estão:
– Velas perfumadas artesanais com fragrâncias variadas (R$ 40 a R$ 69)
– Porta-guardanapos natalinos feitos à mão em feltro (R$ 35 a R$ 50 o pacote com 6)
– Biscoitos decorados com temas natalinos (R$ 10 a R$ 30)
– Tábuas de corte impermeáveis feitas de madeira de descarte (a partir de R$ 140)
– Dedoches (fantoches de dedo) de contos infantis e temas natalinos (R$ 30)
Além das compras, a feira se tornou um tradicional ponto de encontro e lazer para os curitibanos durante as festividades. O evento funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h.
A Feira Especial de Natal da Praça Osório integra a programação do Natal de Curitiba 2025, que conta com diversas atrações pela cidade entre 24 de novembro e 6 de janeiro.