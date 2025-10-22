Banda Trilho lança “Usina de Rock” com festa no Jokers, em Curitiba

Você já sentiu aquela energia do rock setentista, com baixo encorpado e guitarras que parecem conversar entre si? É exatamente essa a vibe do novo álbum da banda curitibana Trilho, que chega às plataformas digitais no próximo dia 7 de novembro. E para comemorar o lançamento de “Usina de Rock”, o grupo prepara uma noite especial no Jokers Pub, no Centro, onde vai apresentar o disco na íntegra.

A festa vai reunir também duas bandas parceiras de longa data: Pallets e Pão de Hambúrguer, em um encontro que promete ser histórico. Aliás, esse trio já dividiu o palco em 2024, quando celebraram respectivamente os 20 anos da Pallets e da Pão de Hambúrguer, além dos 15 anos da Trilho. Agora, a “TriPaPão” chega à sua segunda edição com um motivo super especial.

+ Leia mais Festa mistura lendas urbanas e cinema no Halloween em Curitiba

Nascido durante o isolamento de 2020, o novo trabalho da Trilho traz oito faixas e marca um retorno às origens da banda, mas com toda a bagagem acumulada em 16 anos de estrada. Três músicas já foram lançadas como singles: “Far Away” (2023), “Elétrico” (2024) e “O Que Eu Sou” (2025), dando um gostinho do que vem por aí.

“Durante as sessões, as ideias vinham em avalanche, e a gente brincava dizendo que o estúdio parecia uma verdadeira usina de som”, conta Andre Prokofiev, guitarrista da banda. “Foi aí que surgiu a expressão Usina de Rock, que acabou virando o nome do disco. Não teve jeito — era o nome perfeito”.

A vocalista Birla Malerba explica que o álbum consegue capturar a essência da banda tanto em seus primórdios quanto na atual fase. “A abordagem que alcançamos neste disco se aproxima muito da crueza do início da banda, mas traz toda a bagagem desses 16 anos de estrada. As músicas estão mais maduras e refletem o momento em que estamos.”

O som de “Usina de Rock” foi gravado no Studio Tenda, em Curitiba, e traz como destaque a combinação entre guitarras clássicas e um baixo bem presente. “Procuramos nos alinhar ao som do rock setentista, com um baixo bem presente e linhas trabalhadas que o Rex [Falkowski] fez muito bem. As guitarras estão afiadas e os solos, intensos. O Mário [Oliveira] tem um estilo muito old school de tocar bateria, e completou o som de um jeito sensacional”, descreve Andre.

O processo criativo do álbum começou com os guitarristas Andre e Vitor Vieira desenvolvendo riffs e ideias musicais durante a pandemia, que depois foram lapidados junto com Birla para dar forma às canções.

A festa de lançamento acontece sexta-feira, 7 de novembro, a partir das 20h, no Jokers Pub (R. São Francisco, 164 – Centro). Os ingressos estão no segundo lote por R$ 25, e R$ 30 no dia do show.

As bandas convidadas também são figurinhas carimbadas do rock paranaense. A Pallets, formada em São José dos Pinhais, traz composições em português influenciadas pelo som dos anos 70 e pelo garage rock do fim dos anos 60. Já a Pão de Hambúrguer, que está na cena desde 2004, é conhecida pelas guitarras e baterias pesadas, além das letras inusitadas.

“Para 2025, a gente não promete nada, mas também não foge da responsa”, brincam os integrantes da Pão de Hambúrguer. “Quem nunca foi, tem que ir — só vendo pra entender.”

Trilho – Lançamento do álbum “Usina de Rock”

Data: 7 de novembro (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Jokers Pub – Rua São Francisco, 164, Centro, Curitiba

Ingressos: R$ 25 (2º lote) / R$ 30 (no dia)

Bandas: Trilho + Pallets + Pão de Hambúrguer

Álbum: disponível em todas as plataformas digitais a partir de 7/11