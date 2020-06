Uma banda de hard rock e heavy metal de Araucária, na região metropolitana, decidiu entrar na onda das lives, mas de uma forma que pudesse ajudar a quem mais precisa nesse período. A Motorblack vai se apresentar ao vivo pelo YouTube neste sábado (27) numa live solidária e com direito a sorteio para quem contribuiu com doações de alimentos.

Quem ajudar com doações concorre a prêmios que variam de voucher de compras na loja Tempo do Rock, tatuagem no valor de R$ 200 na Família Charles Tattoo, corte de cabelo e sobrancelha e até sessão de manicure. Cada doação de 1 kg de alimento dá direito a um cupom para participar do sorteio, que será feito no dia 4 de junho.

LIVE MOTOR BLACK Fala ai galera. Ta programado nosso som on line. Salve a data, dia 27 sabadao no nosso canal do YouTube.

Há diferentes pontos de coleta em Araucária: na Família Charles Tattoo, na Rua Major Sezino Pereira De Souza 568; na Gás Tupy, Rua Das Dálias 1147; na Gran Sabores, Rua Manoel de Carvalho 126; e na Monster Beer, na Rua André Bilnoski 202. Há também locais em Curitiba: no Templo do Rock, na Rua Presidente Carlos Cavalcanti 250, loja 05; e na Gela Goela da Rua Jovenilson Américo de Oliveira 532, no Tatuquara.

Para uma das organizadoras do evento, Luana Carla, de 23 anos, a ideia é de que as pessoas façam a doação durante a próxima semana e assistam também à live deste sábado. “Como tem muita gente fazendo live, resolvendo fazer uma live solidária pois tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda. E aí surgiu a ideia de arrecadar alimentos”, explica a jovem.

A live deste sábado vai contar com rock’n roll e na semana que vem, no próximo sábado (4), a banda irá realizar o sorteio de todos os prêmios. São sete chances de ganhar.