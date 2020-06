O último fim de semana de junho está repleto de lives transmitidas na internet. A grande novidade da programação é o show de Leonardo que acontece no sábado (27), às 21h, no YouTube, que será dedicado ao Leandro, irmão do cantor que fazia dupla com ele e morreu vítima de câncer em 1998.

Titãs, Gilberto Gil e Molejo se apresentam na sexta-feira (26). Tom Zé, Milton Nascimento e os Gigantes do Samba formado por Raça Negra e Alexandre Pires se destacam no domingo (28).

Confira a programação:

Sexta-feira (26)

17h – Mundo Bita pelo YouTube

19h – Letrux pelo YouTube

20h – Molejo pelo YouTube

20h – Titãs pelo YouTube

20h – Gilberto Gil pelo YouTube

20h – Live do Ratinho com Gian & Giovani e Magníficos pelo YouTube

21h – Gusttavo Lima, Felipe Araújo e Jonas Esticado pelo YouTube

Sábado (27)

15h30 – Frank Aguiar pelo YouTube

16h – Rick e Renner pelo YouTube

16h30 – Simone e Simaria pelo YouTube

17h – Joger Vercillo pelo YouTube

19h – Turma do Pagode pelo YouTube

19h – Marcos e Belutti pelo YouTube

19h – Fafá de Belém pelo YouTube

20h – Glória Groove pelo YouTube

20h – Skank pelo YouTube

20h – Festival 360 com Hungria, Projota, Tribo da Periferia e mais pelo YouTube

21h – Leonardo pelo YouTube

Domingo (28)

13h30 – César Menotti e Fabiano pelo YouTube

16h – Mix Festival na sua Casa com Jonas Brothers, Vitão, Jota Quest e Di Ferreiro pelo site oficial da Mix FM

17h – Gigantes do Samba com Raça Negra e Alexandre Pires pelo YouTube

17h – Pabllo Vittar pelo YouTube

17h – Solange Almeida pelo YouTube

18h – Daniela Mercury pelo YouTube

18h30 – Milton Nascimento pelo YouTube

19h – Tom Zé pelo YouTube

