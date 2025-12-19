Banda curitibana concorre a prêmio da música independente brasileira

A banda curitibana Os Mariatchis concorre ao Prêmio Gabriel Thomaz, realizado em São Paulo nesta sexta-feira (19/12), na categoria Hit do Ano com o single “Teto Branco”. A canção, que fará parte do álbum “Percebeu? Voltamos às canções”, programado para 2026, foi uma das indicadas na 12ª edição da premiação que celebra a música independente brasileira.

Idealizado pelo músico e produtor Gabriel Thomaz, líder do Autoramas, o evento acontece no Picles, em Pinheiros, São Paulo. A programação da noite conta com shows de Wilza, Carlinhos Carneiro & Os Excelents Animais, Bazuros e discotecagens de Amanda Bracho e Bamboloki.

São mais de 50 artistas independentes indicados em cinco categorias, que envolvem todos os setores contribuem para a diversidade da música brasileira, da capa às gravadoras – além de Hit do Ano, na qual a banda curitibana e seu “Teto Branco” concorrem com João Gordo & Asteroides Trio (Pêgo), Black Pantera (Candeia) e Rafael Castro (Pessoal da Claro), entre outros.

Curitiba também marca presença na premiação com outros representantes da cena local, como a Zoom Disco, indicada na categoria de melhor selo, e a banda Wi Fi Kills, que concorre a Hit do Ano com a música “Burnout”. Também fazem parte da premiação as categorias “Álbum Mais Conceitual”, “Capa Mais Bonita”, “Empreendimento Mais Lucrativo” e a irreverente “Sou Suspeito”, onde o próprio Gabriel Thomaz é um dos indicados.

“Gabriel Thomaz é um dos músicos mais importantes do país e circula em todos os meios. Ele vai de Renato Russo até os Mariatchis, passando por todos os outros”, brinca Tato França, vocalista da banda curitibana. “Está envolvido em tudo o que pode para ajudar a desenvolver a música independente, e sempre dá atenção a quem entrega um som pra ele. É uma figura indispensável”, completa.

O clipe de “Teto Branco” está disponível no canal de YouTube da banda, e a discografia completa pode ser encontrada no Spotify.

Duas décadas de Mariatchis

Os Mariatchis celebram duas décadas de trajetória – a banda começou em 2005, conquistando espaço nos redutos da cena alternativa e rapidamente alcançando os palcos de grandes festivais independentes, como o Acorde Curitiba de 2006. Em 2008, lançaram o primeiro álbum, “Inocente é Você”, como atração principal do festival Grito Rock América Latina.

Para celebrar os 20 anos de estrada, o quarteto formado por Tato França, Andre Tatos, Nikolas Quadros e Fernando Cavalaro lançou “Teto Branco”, disco que trouxe canções inéditas, incluindo a faixa-título que concorre ao Hit do Ano no Prêmio Gabriel Thomaz.

Festa no Picles

O Prêmio Gabriel Thomaz de Música Brasileira será celebrado pela segunda vez no Picles, que fica no bairro de Pinheiros, São Paulo. O evento, que começa às 20h e está programado para ir até às 4h30, é grátis para quem chegar até às 21h30. O primeiro lote de ingressos está à venda por R$20 no site é possível adquirir uma entrada de R$100 para quem quiser apoiar a casa. O Picles fica à rua Cardeal Arcoverde, 1838, a 7 minutos a pé do Metrô Fradique Coutinho (Linha Amarela). É proibida a entrada de menores de 18 anos e obrigatória a apresentação de documento com foto.