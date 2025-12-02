Baile da Syon invade Curitiba: festa conquistou o país

No dia 13 de dezembro, o Baile da Syon vai transformar a nossa querida Ópera de Arame em pura energia e música boa. É um verdadeiro fenômeno que já conquistou o Brasil inteiro e agora chega para agitar a capital paranaense em parceria com o tradicional +55 Bar.

O Syon Trio é formado por três gaúchos talentosos: Henrique Moré, Gabriel Castilhos e Liruam Corteleti. O diferencial deles? Um formato aberto que faz cada apresentação ser única. Eles misturam remixes e versões ao vivo de sucessos nacionais e internacionais, criando uma experiência que vai muito além de simplesmente ouvir música – é uma verdadeira entrega artística que já acumula milhões de views e streams nas plataformas digitais.

Não é só uma festa, é todo um lifestyle que o trio criou. Cada edição é pensada como um momento exclusivo para quem busca algo diferente na noite. O repertório é daqueles que agrada todo mundo: tem as músicas do momento e também aqueles hits inesquecíveis que fazem qualquer um cantar junto.

E para deixar tudo ainda mais especial, o +55 Bar – que já tem mais de dez anos de tradição na vida noturna curitibana – se juntou ao trio para ocupar um dos lugares mais icônicos da nossa cidade. A Ópera de Arame vai ser o cenário perfeito para essa imersão sonora e visual que promete cenografia caprichada, ativações interativas e, claro, muita energia pulsante.