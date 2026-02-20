Autor de best-seller “Café com Deus Pai” traz tour para Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebe na próxima terça-feira (23/02) a primeira parada da Tour Café com Deus Pai, evento que materializa em formato presencial as reflexões do best-seller homônimo. O encontro com Junior Rostirola, autor da obra, acontece às 19h30 na GetChurch Curitiba, localizada no bairro Prado Velho.

A tour, que nasceu a partir do sucesso do livro, propõe um diálogo próximo entre o autor e seus leitores, abordando temas como espiritualidade, propósito, superação e experiências cotidianas que permeiam a obra. O formato presencial amplia a conexão já estabelecida através das páginas do livro, que ultrapassou fronteiras e se consolidou como um movimento global.

Após a passagem por Curitiba, Rostirola segue para Chapecó (SC). A agenda internacional inclui encontros na Itália, Portugal, Inglaterra e Irlanda, levando a mensagem do projeto para diferentes culturas e públicos.

O que começou como um livro transformou-se em um fenômeno que já alcançou mais de 10 milhões de pessoas em 140 países. Disponível em sete idiomas – português europeu, inglês, espanhol, italiano, francês e alemão – o projeto também conta com versões adaptadas para o público infantil (Kids) e adolescente (Teens). O podcast que leva o mesmo nome é atualmente o mais ouvido do Brasil, acumulando 186 milhões de reproduções.

A história pessoal do autor adiciona camadas de significado ao seu trabalho. Natural de Itajaí, em Santa Catarina, Rostirola enfrentou uma infância marcada por violência doméstica e bullying escolar, chegando a abandonar os estudos aos 13 anos. Foi na fé cristã que encontrou forças para transformar suas experiências dolorosas em aprendizado e ação social.

Para participar do evento em Curitiba, os interessados podem fazer o cadastro através do link.