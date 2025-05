Atom Pink Floyd celebra os 50 anos de “Wish You Were Here” em Curitiba

Um show voltado para reviver os clássicos de um dos álbuns mais emblemáticos da história do rock promete emocionar os fãs da lendária banda Pink Floyd. A banda Atom Pink Floyd apresenta o espetáculo “Wish You Were Here – 50 Anos“, nesta sexta (16), no Teatro Positivo, a partir das 21h, em uma noite dedicada à celebração do clássico disco lançado originalmente em 1975.

Meio século após seu lançamento, este álbum continua a tocar corações e mentes, e a Atom Pink Floyd está dedicada a reviver cada nota e emoção que o tornam tão especial em um tributo fiel à obra de Pink Floyd.

A turnê, que já percorre o Brasil, chega à capital paranaense com a missão de recriar a atmosfera única do disco, marcado por canções como “Shine On You Crazy Diamond”, “Welcome to the Machine” e a emocionante “Wish You Were Here”. A Atom Pink Floyd, conhecida por sua precisão técnica e fidelidade ao som original, promete uma experiência imersiva, com produção visual elaborada e performances que capturam a essência da banda britânica.

A motivação por trás desta turnê é celebrar a profundidade e a relevância contínua de “Wish You Were Here”. Explorando temas como ausência, perda e a desconexão na era moderna, o álbum ressoa tanto hoje quanto em 1975. “Wish You Were Here – 50 Anos” não é apenas um show; é uma jornada através do tempo.

A Atom é formada por Helinho Guimarães (vocal, violão, guitarra, direção executiva), Pedro Estrela (piano, teclados, synths), Paulo Victor (bateria), Renato Valente (baixo), Rodrigo D´Angelo (vocal, violão, guitarra), Fabiano Zan (saxofonista), Mariana Roque, Thaís Coimbra e Raquel Carneiro (Backing Vocals).

Os ingressos estão à venda por R$ 50 a meia-entrada + taxa adm Disk Ingressos. Acesse o site para comprar o seu bilhete.