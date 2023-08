Astronomia é tema de roda de encontros gratuitos em Curitiba

Conhecer e explorar os astros. É com esse objetivo que o Instituto Ciência e Fé, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), promove um novo ciclo de oficinas do programa “Ampliando olhares: astronomia e a busca humana por sentido”. A iniciativa busca debater temas de divulgação astronômica e, se houver condições climáticas e atmosféricas adequadas, realizar práticas de observação da Lua, estrelas e planetas.

Mesclando astronomia com pitadas de filosofia, literatura, cinema e religião, os encontros acontecem na Arena Digital PUCPR, localizada no Câmpus Curitiba da Universidade. O primeiro, no dia 29 de agosto, é dedicado à Lua e à Saturno. As atividades terão início às 19h, com previsão de término para às 21h. Para a experiência prática, será possível observar os astros por meio de diversos Telescópios, dentre eles um Meade Schmidt-Cassegrain LX 200 EMC, de 258mm de diâmetro; SkyWatcher; e Celestron.

“A astronomia é uma ciência fascinante e o acesso a esse tipo de conhecimento é muito importante, pois contribui para uma compreensão adequada do nosso universo, dos cosmos e do nosso lugar nele. Também ajuda a promover uma sociedade mais informada e curiosa”, explica o professor Douglas Borges Candido, especialista do Instituto Ciência e Fé PUCPR. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente, de forma online.

Confira o cronograma e as datas dos encontros:

29 de agosto – O que tem para ver no céu hoje? Saturno e Lua

20 de setembro – O céu do nosso Fundador: os eventos astronômicos quando São Marcelino Champagnat nasceu

25 de outubro – Observação astronômica solar (horário especial das 14h às 17h)

16 de novembro – Da literatura à astronomia: a importância da Lua para a humanidade

29 de novembro – Astronomia observacional para leigos: conhecendo o planisfério e alguns tipos de telescópio

06 de dezembro – Apps e sites para astronomia observacional amadora; filme “Dois pedacinhos de vidro: a história e a evolução dos telescópios”

13 de dezembro – Vida inteligente fora da Terra? De olho nos marcianos

Serviço

Programa “Ampliando olhares: astronomia e a busca humana por sentido”

Realização: Instituto Ciência e Fé – PUCPR

Data e horário: a partir do dia 29 de agosto de 2023, das 19h às 21h

Local: Arena Digital PUCPR – R. Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho, Curitiba (PR)

Inscrições gratuitas e online

