Artista paranaense cria ateliê temporário em subsolo de shopping de Curitiba

A artista multimídia Guita Soifer participa da programação da Curitiba Art Week com uma visita guiada aberta ao público no espaço “Um Lugar Inesperado”, no Pátio Batel, no dia 9 de junho, às 17h e 19h. A atividade integra o circuito oficial da semana de arte que antecede a 16ª Bienal Internacional de Curitiba e propõe ao público uma imersão no universo criativo da artista, reconhecida como um dos nomes mais relevantes da arte contemporânea paranaense.

O ateliê funciona no subsolo do Pátio Batel, como uma extensão da produção da artista. O espaço reúne obras, objetos, experimentações e fragmentos que atravessam diferentes linguagens, como gravura, desenho, pintura, fotografia, vídeo, instalação e livros de artista.

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A visita será mediada pela arte-educadora Lúcia Müller e terá duração aproximada de 40 minutos. Durante o percurso, o público poderá conhecer aspectos da trajetória da artista, além de refletir sobre temas ligados à arte contemporânea, processos criativos e às múltiplas camadas presentes em sua obra.

Quem é Guita Soifer

Guita Soifer possui trabalhos exibidos em países como Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, Argentina, Chile e Japão. No Paraná, teve exposições realizadas em instituições como o Museu Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná e o Museu Alfredo Andersen.

A participação de Guita integra a programação da Curitiba Art Week, realizada de 9 a 16 de junho. O evento transforma Curitiba em um circuito expandido de arte contemporânea, reunindo galerias, museus, ateliês, instituições culturais e espaços independentes em uma agenda com exposições, performances, encontros e visitas guiadas.

Serviço

Visita guiada ao espaço “Um Lugar Inesperado”, de Guita Soifer

9 de junho, terça-feira

Horário: 17h e 19h

Local: Pátio Batel – Av. do Batel, 1868 – Batel

Inscrições: Concierge do shopping (Piso L1) ou WhatsApp (41) 3091-8370

Curitiba Art Week 2026

Data: 9 a 16 de junho de 2026

Programação completa: Curitiba Art Week e 16ª Bienal de Curitiba