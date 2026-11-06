Araucária do MON ganha obras de arte na Bienal de Curitiba

A obra LAR, da artista visual Ela Soares, foi instalada em uma araucária localizada no estacionamento do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. A intervenção integra a programação da 16ª Bienal Internacional de Curitiba – LIMIARES e permanece aberta ao público até 24 de janeiro de 2027.

A instalação é composta por 18 esculturas em formato de ninhos, confeccionadas com fios de alumínio reciclado. Cada peça pesa até um quilo e foi fixada por meio de amarrações removíveis, sem perfurações na árvore, para evitar danos à estrutura vegetal e à fauna local. A curadoria da obra é assinada por Brugnera e Massimo Scaringella.

A 16ª Bienal Internacional de Curitiba, que tem curadoria de Adriana Almada e Tereza de Arruda reúne, desde junho, centenas de artistas brasileiros e estrangeiros em uma programação que conectou linguagens, territórios e escalas. No MON, por exemplo, a monumental instalação de Chiharu Shiota transformou o Olho em uma experiência imersiva, enquanto outras salas receberam obras que investigam inteligência artificial, identidade, memória, ecologia e as relações entre arte e tecnologia.

O Museu Oscar Niemeyer fica na Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba. Clique aqui para localizar o endereço. O acesso é gratuito.