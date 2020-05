Para incentivar a solidariedade e a empatia, diversas entidades estão lançando online plataformas para promover projetos sociais. Desde fazer doações para organizações não governamentais, até se oferecer para conversar com quem esteja isolado ou doar insumos para hospitais que estão no combate ao Covid-19, aplicativos e sites colocam em contato gente que precisa com quem está disposto a ajudar. Gosta do jornalismo da Tribuna? Você também pode ajudar!

É o caso da plataforma Paraná Contra Covid, site desenvolvido pela Leanwork, em parceria com o Sebrae e o Polo de Saúde de Londrina. A ferramenta possibilita que os hospitais encontrem doadores e fornecedores para a reposição de insumo, que vão desde equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde até sacos de lixo e lixeiras para fazer o descarte de resíduos contaminados.

Desde março, quando a plataforma foi lançada, até este momento, já haviam se cadastrado 40 hospitais do Paraná e de Santa Catarina, de 16 cidades. Também podem se inscrever no site pessoas que queiram ser voluntárias no sistema de saúde.

Segundo Cristiano Teodoro, presidente do Grupo Salus e professor do curso de medicina da PUC Londrina, a ideia da plataforma foi desburocratizar e agilizar a entrega dos insumos.“Impulsionamos a solidariedade de pessoas físicas ou empresas que encontram um mecanismo seguro e confiável para destinar os produtos”, explica.

Helpie

A plataforma foi criada originalmente para que pessoas que precisam de algum serviço, como aulas particulares ou pequenos reparos em casa, possam se conectar com trabalhadores autônomos. A demanda por serviços virtuais, como aulas de inglês, aumentou 35% depois do início da pandemia.

Com o isolamento social o sistema foi adaptado para que voluntários prestassem serviços de forma gratuita. A nova funcionalidade, Voluntário Digital, permite que pessoas dispostas a ajudar se cadastrem oferecendo desde idas ao mercado e até bate-papo para reduzir a ansiedade do isolamento, sendo este um dos principais motivadores de cadastros para voluntariado.

Paraná Solidário

“O aplicativo desenvolvido pelo Governo do Paraná facilita o contato entre os que querem fazer doações a entidades que precisam de ajuda, como ONG’s, lares de idosos, abrigos e os mais diversos tipos de assistência social. No aplicativo, o cidadão define um raio de busca para localizar instituições e combina diretamente com a entidade a melhor forma de realizar a entrega das doações.

Desde seu lançamento, em outubro de 2019, já foram efetivadas 273 doações de mais de 1,8 mil itens, entre alimentos, itens de higiene, limpeza, material escolar equipamentos médicos e livros. O sistema reúne 500 instituições cadastradas e 2,8 mil doadores.

Juntos pelo Bem e Bem Aqui RPC

Na plataforma Juntos Pelo Bem, disponibilizada pela RPC, o usuário encontra diversas instituições não governamentais e associações que estão recebendo doações de produtos de higiene pessoal e principalmente alimentos. As instituições também podem realizar o cadastro e indicar os insumos que precisam. O sistema funciona em diversas cidades do Paraná e permite que os doadores encontrem qual o local mais próximo, como supermercados e farmácias, para entregar as doações.

A RPC oferece também a solução Bem Aqui, que indica à população quais estabelecimentos ou serviços estão autorizados a funcionar. Pela plataforma é possível ainda diferenciar quais estão atendendo presencialmente e quais trabalhando apenas com entregas.

