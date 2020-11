No mesmo local desde que foi inaugurado, em 1966, o tradicional Restaurante Imperial vai iniciar 2021 em novo endereço. Para alívio dos frequentadores e clientes fiéis, no entanto, a mudança não será tão drástica. O restaurante vai ocupar o antigo prédio do Diário do Paraná, localizado na mesma rua e na mesma quadra, a apenas 20 metros de distância da localização atual, no número 111.

A necessidade de distanciamento social por conta da pandemia fez com que o salão do restaurante – que já não é muito grande – perdesse boa parte da sua capacidade. Aliado a isso, as negociações do aluguel do imóvel não avançaram para além do fim deste ano, o que levou o proprietário a procurar um espaço que atendesse às necessidades do restaurante.

“É claro que mudar tem as suas dificuldades. Mas, por outro lado, conseguimos um imóvel que é praticamente ao lado de onde estamos hoje. Com a vantagem de que tem o dobro do tamanho e que permite nos adaptarmos melhor a essa necessidade de distanciamento”, explica o proprietário Sergio Luiz Chueh. O salão atual tem cerca 70 m², enquanto o novo espaço terá um salão de 150 m².

Cardápio

O cardápio será integralmente mantido e pratos clássicos do restaurante, como a alcatra – conhecida como “orelha de elefante”, em função do tamanho e do peso, com cerca de um quilo -, e o Mignon à Imperial (grelhado na manteiga, acompanhado de aspargos, cogumelo paris, palmito, brócolis, arroz branco e batatas rústicas) seguirão sendo servidos.

Outro ponto que permanecerá inalterado é a equipe. “Os clientes vão continuar contando com o atendimento de todos os funcionários, inclusive os mais antigos, como o garçom Ramiro Gil Sobrado, que trabalha no Imperial desde 1976”, conta Chueh.

A mudança para o novo espaço também traz novas perspectivas ao Imperial. “Estou estudando atender a um pedido antigo dos nossos clientes, que é o de retomar o atendimento no jantar e, até mesmo, nos domingos e feriados”, conta Chueh.

Segundo o proprietário, o restaurante parou de atender à noite em 2011, devido à falta de segurança no centro de Curitiba. Com a nova estrutura, o Imperial vai ocupar uma sobreloja, em cima de um estacionamento, o que pode facilitar a reabertura no período noturno, inclusive com a possibilidade de ter um cardápio diferente do que já é servido no almoço.

Novo endereço

Apesar do novo endereço, Sergio Chueh faz questão de manter a cara de antigo e muitas características marcantes do Imperial, como a grande fotografia antiga de Curitiba que existe na parede do restaurante. “O arquiteto Alexandre Neves está desenvolvendo o projeto do novo local, que será o mais fiel possível ao atual. Exatamente igual vai ser difícil, até porque o ambiente novo é bem maior. Mas tenho certeza de que os clientes irão se identificar com este espaço também”, acredita.

O término das obras está previsto para meados de janeiro, quando a mudança deve acontecer oficialmente. “Até lá, o Imperial segue aberto no endereço tradicional. Não iremos fechar em nenhum momento até a mudança”, afirma Chueh.

Serviço: ainda no endereço Rua José Loureiro, 135, Centro, (41) 3222-1323. Abre de segunda a sábado, das 11h às 15h.