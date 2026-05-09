Antigo Empório São Francisco vai reabrir, de novo, em nova proposta

O Changes, antigo Empório São Francisco, vai voltar novamente para a cena rock de Curitiba em junho deste ano. Após uma reabertura tímida, que durou de outubro a dezembro do ano passado, a casa precisou passar por novas reformas e reformulações no próprio layout.

A informação, obtida em primeira mão pela reportagem da Tribuna do Paraná, foi confirmada pelos sócios Bruno Dvorak, Inys Tavares Dvorak e Felipe Alves. O casarão histórico, cuja construção original remete às primeiras décadas do século XIX, abrigou a antiga casa noturna Empório São Francisco de 1997 a 2018. No ano seguinte, em 2019, tornou-se o endereço do Peppers, que fechou as portas em maio de 2024.

+ Leia mais Peça com Bruno Mazzeo e show inédito de banda sueca movimentam Curitiba nesta sexta

Em 2025, um novo capítulo surgiu com o Changes. A casa noturna reabriu com o nome que referencia uma música de David Bowie. Com a aposta de se tornar um novo bar, mas com o astral que o Empório teve, Felipe Alves, Nikolas Quadros e Marcelo França buscaram valorizar a cultura das bandas autorais de Curitiba na nova roupagem da esquina mais rock da cidade.

A abertura entusiasmada do Changes durou poucos meses. “O bar fechou e passou por uma restruturação no quadro e sócios. Avaliamos o que dava certo e o que dava errado, pensamos em colocar mais lugares para sentar, reformar o antigo deck”, explicou Felipe Alves.

A casa centenária também precisava de ajustes e manutenção. As fortes chuvas do final do ano passado, que provocaram infiltrações, foram um sinal para a necessidade de uma reforma na parte estrutural. “Com uma casa com layout de mais de 40 anos, muitas coisas precisaram ser mexidas. Agora vamos reestruturar o deck, retirar todo o piso e fazer e novo, uma exigência interna nossa”, comentou o sócio Bruno Dvorak.

Novo Changes vai passar por nova roupagem

Voltado para um público 35+, o novo Changes busca deixar o público mais confortável. A casa vai ganhar mais mesas e cadeiras nos ambientes, tanto no térreo quanto no mezanino. Com menos espaço por causa dos novos móveis, a capacidade da casa vai diminuir de 480 pessoas para 380.

“Teremos camarotes novos e também é até melhor uma casa menos cheia. Vai garantir uma circulação maior e conforto para todo mundo”, conta o sócio Bruno Dvorak.

O cardápio também vai passar por uma restruturação. Se antes, o bar tinha uma proposta mais simples de petiscos e porções, o novo Changes terá um cardápio maior, assinado por Alexandre Cademartori, vai contar com hambúrgueres e uma variedade razoável de porções. A proposta é trazer uma comida de boteco para compartilhar.

Na carta de bebidas, drinks clássicos e autorais. Haverá cervejas e chope, numa parceria nova com a cervejaria Bastards. O novo Changes traz opções sem álcool e sem glúten da bebida.