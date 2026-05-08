Peça com Bruno Mazzeo e show inédito de banda sueca movimentam Curitiba nesta sexta

O que fazer em Curitiba

A programação cultural desta sexta-feira (08/05) em Curitiba é encabeçada pelo espetáculo Gostava Mais Dos Pais, que reúne Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho no palco do Teatro Guaíra.

A peça, que celebra a amizade e a herança artística de dois gigantes do humor brasileiro, divide o protagonismo do dia com a estreia da banda sueca Graveyard na capital e apresentações de MPB e clássicos regionais.

Atrações para hoje em Curitiba: Sexta-feira (08 de maio)

Teatro

Gostava Mais Dos Pais: Estrelando Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho, a comédia propõe uma reflexão bem-humorada sobre a adaptação à era digital e o peso do legado de Chico Anysio e Lucio Mauro. Horário: 21h. Local: Teatro Guaíra. Ingressos aqui.

Subversão Kafka: Montagem inspirada no universo literário do autor tcheco. Horário: 20h. Local: Teatro Guaíra.

ShowsGraveyard (Suécia): Pela primeira vez na cidade, o grupo sueco de hard rock apresenta o repertório do álbum 6. Local: Basement Cultural. Ingressos: Plataforma 101Tickets, a partir de R$ 170 (meia-entrada).

Amici

Um espetáculo musical da dupla Guilherme Castel e Cris Romagna que revisita clássicos do sertanejo e sucessos dos “Amigos”.

A apresentação em Curitiba está marcada para 8 de maio de 2026.Local: Teatro Regina Vogue (Shopping Estação).Horário: A partir das 20h.Ingressos: Disponíveis em plataformas como Bandsintown