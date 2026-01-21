Andy Bell, vocalista do Erasure, canta no Teatro Positivo

O icônico vocalista do Erasure, Andy Bell, desembarca em Curitiba para apresentação única nesta quinta-feira (22/01), às 21h, no Teatro Positivo. A performance faz parte de sua turnê inédita pelo Brasil, que chega à capital paranaense após passagem por Rio de Janeiro e Porto Alegre, seguindo depois para Belo Horizonte e São Paulo.
Com sua voz potente e presença magnética, Bell traz um espetáculo que celebra tanto sua carreira solo quanto os clássicos eternizados ao lado de Vince Clarke no Erasure. O show promete revisitar os grandes sucessos que embalaram as pistas de dança nos anos 80 e 90, além de apresentar faixas de “Ten Crowns”, seu aclamado álbum lançado em 2025, que alcançou o topo das paradas independentes e digitais do Reino Unido.
Raça Negra faz dobradinha neste final de semana no Litoral do Paraná
A trajetória de Andy Bell é marcada por números impressionantes: mais de 20 milhões de discos vendidos e 17 singles no Top 10 britânico. Além da música, o artista também se destacou no teatro com performances nos espetáculos “Torsten The Bareback Saint” e “Torsten The Beautiful Libertine”.
Reconhecido como uma das vozes mais influentes do pop eletrônico mundial, Bell também coleciona colaborações com grandes nomes como Jake Shears, Claudia Brücken, Perry Farrell e Dave Audé – parceria que resultou em dois primeiros lugares na Billboard Dance.
A turnê brasileira de 2026 representa um reencontro emocionante entre o artista e seus fãs brasileiros. Em cada cidade, o público será conduzido a uma experiência sensorial marcada por luzes vibrantes, vocais impecáveis e a entrega absoluta que transformou Andy Bell em ícone internacional.
Serviço
O que: Show do Andy Bell
Quando: 22 de janeiro de 2026 (quinta-feira)
Onde: Teatro Positivo, Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Curitiba
Classificação Etária: 18 Anos
>>> Ingressos a partir de R$ 200 neste link!