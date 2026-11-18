O céu de Curitiba ganhará um espetáculo de luzes nesta quarta-feira (18), quando o DJ Alok estará no Museu Oscar Niemeyer (MON) para acompanhar uma apresentação gratuita de drones. A ação está marcada para as 20h15 e faz parte de uma programação que antecipa a chegada da AUREA TOUR à capital paranaense, em dezembro.

Os equipamentos serão sincronizados para formar desenhos luminosos no céu, que poderão ser vistos nas proximidades do museu. A apresentação dará ao público uma amostra dos recursos tecnológicos utilizados nos shows do artista.

Além dos drones, a programação inclui projeções de laser a partir do bairro Mercês, previstas para terça (17) e quarta-feira (18), a partir das 19h30. Os efeitos poderão ser observados de diferentes regiões de Curitiba.

“A gente quis preparar algo especial para Curitiba, que pudesse ser compartilhado com todo mundo. A ideia é que as pessoas possam olhar para o céu e viver essa experiência juntas, como uma prévia do que elas vão curtir no show em dezembro. É um presente para a cidade e espero que seja uma noite inesquecível para todos”, afirma Alok.

Show em dezembro terá pirâmide de 30 metros

As apresentações luminosas fazem parte da divulgação da AUREA TOUR, que chegará ao Estádio Couto Pereira em 19 de dezembro. O espetáculo contará com um palco em formato de pirâmide de aproximadamente 30 metros de altura, 604 metros quadrados de painéis de LED e 376 equipamentos de iluminação.

A turnê já passou por Brasília, Rio de Janeiro, Belém e Teresina. Segundo a organização, a apresentação na capital federal, em 2024, reuniu cerca de 500 mil pessoas, enquanto o evento em Belém atraiu aproximadamente 250 mil espectadores.

“Estou muito animado para voltar a Curitiba, agora com a AUREA TOUR. A gente está preparando um grande espetáculo, com muita música, tecnologia e surpresas para o público”, destaca o DJ.

Em Curitiba, a abertura do evento está prevista para as 16h. Os ingressos são vendidos pela plataforma Ingresse. O show é apresentado pelo Banco do Brasil e realizado pelas produtoras SevenX, GDO Produções e Planeta Brasil.

Serviço

Espetáculo gratuito de drones

Data: quarta-feira, 18 de novembro

Horário: 20h15

Local: Museu Oscar Niemeyer, Curitiba

Entrada: gratuita

Projeções de laser

Datas: 18 de novembro

Horário: a partir das 19h30

Local de emissão: bairro Mercês

Visibilidade: diferentes pontos de Curitiba

AUREA TOUR — Alok

Data: 19 de dezembro

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba

Abertura: 16h

Ingressos: plataforma Ingresse