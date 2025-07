Alcione traz turnê especial de grandes sucessos para Curitiba

Uma das vozes mais conhecidas e amadas pelo público, Alcione está com passagem marcada para Curitiba. Desta vez, a cantora vem ainda mais especial, com a turnê que traz seus grandes sucessos e as inéditas do recém-lançado álbum que leva seu nome: Alcione. O show acontece neste sábado, 19 de julho, no Teatro Positivo, às 21h15.

Para uma noite tão especial como essa em Curitiba, a Marrom selecionou, além dos hits que os fãs adoram cantar, algumas das novidades do novo álbum. Entre elas, canções que já estão nas plataformas ou se tornaram conhecidas por integrarem trilhas sonoras de novelas globais: “Evidências” hit nacional entoado na voz de Chitãozinho & Xororó, “Marra de Feroz” (Xande de Pilares/Gilson Bernini/Helinho do Salgueiro – primeiro single do álbum), “Não Mexe Comigo” (Igor Leal/Thiago Servo – segundo single, que já ultrapassa a marca de 270 mil ouvintes nas plataformas), além de novidades compostas por Zeca Pagodinho, Arlindinho, Fred Camacho, Inácio

Rios, entre outros.

A artista também regravou uma canção de Arlindo Cruz, inédita em sua voz, que será mais uma das boas novas do show e do álbum Alcione.

A produção e os arranjos são assinados por Alexandre Menezes, diretor musical da Banda do Sol, e a direção geral é de Solange Nazareth, também empresária da artista.

Recentemente, em celebração ao cinquentenário de carreira, a cantora foi alvo de inúmeras homenagens e honrarias. Agora, passado o período de comemorações, Alcione volta às plataformas com este novo álbum e um espetáculo recheado de sucessos, mas renovado pelas canções inéditas assinadas por grandes nomes da música brasileira e talentos das novas gerações. E volta aos palcos com o mesmo carisma, garra, intensidade e paixão que sempre nutriu pelo ofício: “Cantar é ofício e paixão. Amo cantar, e sempre sonhei em viver do canto… É, e sempre será, a minha maior paixão.”

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 120, pelo Disk Ingressos. A apresentação em Curitiba tem produção da RW7 Production & Entertainment.

Serviço

Alcione em Curitiba

Quando: 19 de julho de 2025 (sábado)

Onde: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horário: abertura da casa às 20h15 e show às 21h15

Ingressos: os ingressos variam de R$ 240 a R$ 700, variando de acordo com o setor e modalidade escolhidos

DESCONTOS PROMOCIONAIS

ClubeDisk (para o titular e 2 acompanhantes)

Clube Cult (para o titular e 1 acompanhante)

Clube Gazeta do Povo (para o titular e 1 acompanhante)

ONG Amigo Guaipeca (1 kilo de ração)

Sócio Furação (para o titular e 1 acompanhante)

Vacinado Covid (somente titular)

Associado Clube Curitibano (para o titular e 1 acompanhante, mediante carteirinha)

Associados OAB com carteirinha funcional – OAB/PR (para o titular e 1 acompanhante)

Associados ao Sindehoteis com carteirinha física ou digital (para o titular e 1 acompanhante)

Funcionários CAA/PR com a apresentação do crachá (para o titular e 1 acompanhante)

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro, PIX, cartão de débito e crédito.

Parcelamento em até 10x com juros

Vendas: Disk Ingressos (diskingressos.com.br)

Pontos de Vendas:

Shopping Mueller: de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h

Teatro Positivo: de segunda a sexta, das 11h às 15h e das 16h10 às 20h. Sábado das 17h às 21h. Domingo somente em dias de espetáculos

Teatro Fernanda Montenegro: de segunda a sexta, das 10h às 14h e das 15h10 às 18h. Sábado das 12h às 16h e das 17h10 às 20h

Classificação: 16 anos (Menores de 16 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial)

Realização: RW7 Production & Entertainment