“A Última Entrevista de Marília Gabriela” chega a Curitiba

Você já imaginou assistir a uma entrevista onde os papéis entre entrevistador e entrevistado se confundem e revelam as complexas camadas de uma relação familiar? É exatamente isso que acontece no premiado espetáculo “A Última Entrevista de Marília Gabriela”, que desembarca em Curitiba no dia 24 de outubro.

A montagem, que já encantou mais de 32 mil espectadores pelo Brasil, traz ao palco a jornalista, apresentadora e atriz Marília Gabriela ao lado de seu filho caçula, Theodoro Cochrane, que além de atuar, assina os figurinos da peça.

O Teatro Positivo será o palco da apresentação única, marcada para as 20 horas. Os ingressos já estão disponíveis pelo Disk Ingressos, com valores a partir de R$60 (meia-entrada na Plateia Amarela), mais taxa administrativa.

A comédia dramática, com texto de Michelle Ferreira e direção de Bruno Guida, transforma o palco em um programa de entrevistas ao vivo, onde ficção e realidade se entrelaçam de forma surpreendente. O que começa como uma simples conversa logo se transforma em um jogo revelador sobre os arquétipos da relação entre mãe e filho.

Entre os temas abordados estão feminismo, conflitos geracionais, etarismo e os limites entre público e privado. E tem mais: o público é convidado a participar ativamente, sem a tradicional quarta parede do teatro, podendo até mesmo responder ao famoso bate-bola, marca registrada das entrevistas de Marília Gabriela.

Antes de chegar à capital paranaense, o espetáculo ainda passa por Florianópolis em duas sessões, nos dias 1º e 2 de outubro, no Teatro Ademir Rosa (CIC). A peça já foi apresentada em importantes cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte, sempre com grande sucesso.

A realização é da Rega Início Produções Artísticas, com produção local da Polarize Entretenimento.

Ficha Técnica

“A Última Entrevista de Marília Gabriela”

Elenco: Marília Gabriela e Theodoro Cochrane

Dramaturgia: Michelle Ferreira

Direção: Bruno Guida

Diretora Assistente: Mayara Constantino

Cenografia: Gabriel Dietrich

Figurinos: Theodoro Cochrane

Iluminação: Cesar Pivetti

Trilha e Preparação Vocal: Daniel Maia

Realização: Rega Início Produções Artísticas