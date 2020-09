Os choques que você anda tomando no chuveiro nos últimos dias podem estar relacionados com o trabalho home office na pandemia de coronavírus. A explicação, aponta o engenheiro Valter Klein, professor do curso de engenharia elétrica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), está no fato de ficarmos mais tempo sentados, gerando energia no atrito constante do nosso corpo com o tecido da cadeira.

Vamos imaginar que você passou o dia todo sentado no home office, numa cadeira com tecido grosso, e se levanta para tomar banho. Neste caso, o choque no banheiro pode não ser necessariamente do chuveiro, mas o contrário: você que está despejando energia. Portanto, see o chuveiro não tiver nenhum problema, é provável que após horas sentado crie-se tanta energia no seu corpo que ela pode ser dissipada no contato da sua mão com o metal do abridor para liberar a água.

“Antes da pandemia, as pessoas saíam do trabalho e iam para outros ambientes. Dessa forma, descarregavam a energia ao abrir o carro, ao pegar o ônibus e em outras situações. Com o home office, a pessoa fica horas sentada, sem contato com nenhuma peça de metal. Aí vai acumulando energia e ‘passa’ pro chuveiro na hora do banho”, explica o professor.

Mas como pode a pessoa dar choque num objeto? Quando ficamos muito tempo sentados, em contato com peças que promovam bastante atrito, como veludo, espuma e tecidos grossos de algodão, esses materiais acabam liberando uma carga muito grande de elétrons ao longo do dia. E é essa descarga que vai toda para a peça de metal quando encostamos, causando choque.

Segundo Klein, a única maneira de garantir que essa energia acumulada não faça com que você sinta o incômodo do choque é “descarregar” o corpo a cada duas horas. “Dá para descarregar segurando algo de metal, colocar os pés no chão também ajuda se tiver um assoalho de madeira”, sugere o engenheiro.

Instalação inadequada

Tudo bem que o home office na pandemia possa estar causando mais choques na hora do banho, mas é fundamental estar de olho nas condições do chuveiro. Isso porque há possibilidade de defeitos ou mesmo instalação elétrica inadequada.

Todo aparelho eletrônico, segundo o professor da PUCPR, precisa estar conectado a um sistema de aterramento do imóvel. É esse sistema que vai levar a energia residual do aparelho diretamente para o solo.

Por isso, na hora de fazer a instalação, é preciso estar atento para conectar o fio de aterramento do aparelho ao fio de aterramento da casa. No caso das residências mais antigas, que não possuem sistema de aterramento, a orientação é conectar o fio de aterramento com o fio neutro. Mesmo assim, não há total garantia de segurança elétrica.

“O leigo acha que pode colocar o fio de aterramento em qualquer um dos outros dois fios. Tem que colocar no neutro”, orienta o professor. Na dúvida, é melhor chamar um eletricista.