Por que meu marido não conserta o que eu pedi? Por que minha mulher sempre quer conversar quando estou cansado? Meu marido não fecha a tampa do vaso e nunca coloca as roupas no lugar certo! Por que eu tenho que “pagar” pelo estresse que minha esposa enfrentou hoje no trabalho?

Essas são algumas das situações que irritam muitos casais e que, aos poucos, desgastam relacionamentos. Por isso, é necessário agir com cuidado diante delas, e algumas dicas disponibilizadas pelo site IMom podem ajudar.

1. Coloque-se no lugar do outro

Antes de demonstrar sua irritação ou discutir, pense no que pode ter motivado aquela ação. Afinal, seu cônjuge pode estar cansado, preocupado com algo específico ou, talvez, não tenha entendido algo que você disse. Então, na próxima vez que ele te irritar, pergunte a si mesmo: “O que está acontecendo agora? Há algo por trás do modo como ele está agindo?”. Na maioria dos casos, o outro não tem intenção de incomodar e essa análise ajudará você a perceber isso.

2. Avalie o tamanho da situação

Antes de criticar seu parceiro por qualquer coisa que ele fez ou falou, verifique se o fato é realmente grande para te irritar tanto assim. Uma ótima maneira de fazer isso é avaliando os últimos 10 anos de casamento a fim de listar os aborrecimentos que realmente prejudicaram você ou seus filhos. A lista, com certeza, será menor do que você imagina e, a partir dela, será possível sentar com o companheiro para conversar a respeito do que importa na relação de vocês.

3. Olhe para si mesmo

Quando ficar irritado com seu cônjuge, tenha certeza de que o motivo não é você. Afinal, seus filhos podem ter te estressado naquele dia, as atividades realizadas no seu trabalho podem não ter saído como planejado e, no caso das mulheres, ainda é possível que esteja na temida TPM. Então, analise esses fatores antes de culpar seu companheiro.

4. Veja as coisas boas

Ao focar nos pontos que te irritam em seu marido ou em sua mulher, é comum esquecer o que te alegra nele ou nela. Portanto, pense no que o outro faz de bom para você e seus filhos, em como se esforça no trabalho, dedica tempo à família, anda de mãos dadas com você, é econômico, se esforça para te ouvir e faz de tudo para passar bons momentos com você. Lembrar de tantos fatos positivos não fará com que você ache seu relacionamento perfeito, mas, apesar das falhas, fará com que você agradeça pela pessoa que tem ao seu lado.

5. Fale gentilmente

Em vez de “explodir” e reclamar, converse com seu companheiro a respeito do que te incomoda. Para isso, fale com calma, use o bom humor e, se o seu esposo ou esposa for muito sensível, certifique-se de tranquilizá-lo(a) logo no início da conversa.

6. Concentre-se em seu relacionamento

Talvez seus aborrecimentos sejam um sintoma de que o casamento está com problemas. Por isso, reserve tempo para se dedicar mais ao seu relacionamento, recuperar a paixão perdida e aumentar a amizade entre vocês. Afinal, laços fortes entre o casal possibilitam uma boa comunicação, favorecem mudanças, paciência e o perdão.