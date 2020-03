No início de um relacionamento não é preciso se esforçar muito para manter o vínculo forte e a paixão viva. Tudo parece fácil e agradável. Só que, com o passar do tempo, é bem comum que o relacionamento acabe deixando de ser uma prioridade. E é nessa hora que se faz necessário um maior empenho pessoal de cada um dos parceiros, para que o casamento continue a se desenvolver e não haja o agravamento de crises decorrentes da rotina.

Quando tomamos decisões, aceitamos um desafio de agir conforme os nossos propósitos, refletidos e amadurecidos. Com o casamento, que é uma das decisões mais importantes que tomamos em nossas vidas, não é diferente. É preciso esforço mútuo para a manutenção do relacionamento e, para auxiliar você e seu cônjuge nesse caminho, selecionamos seis dicas que podem fazer a diferença em seu casamento:

1. Faça de seu casamento uma prioridade sempre

Fortalecer a união de vocês exigirá que ambos comprometam seu tempo e sua energia. Então, o primeiro passo é tornar a melhoria do relacionamento uma prioridade do casal. É preciso sempre lembrar que, se aquela pessoa com quem você se casou é mesmo importante na sua vida, superar mágoas, desestimular o orgulho que limita você e repensar as atividades nas quais você investe seu tempo, têm de ser pontos analisados diariamente.

2. Acentue o positivo

Todas as pessoas têm pontos positivos. Por isso é que você se apaixonou por aquela pessoa que está ao seu lado e decidiu ter um compromisso sem validade. Então, relembre os traços de personalidade que chamaram sua atenção no seu parceiro. O que continua fazendo você admirar essa pessoa? Procure enfatizar em seu dia a dia as qualidades do seu cônjuge e trabalhe nas suas.

3. Dialogue

As pessoas mudam com o tempo e por isso um relacionamento não é estático. Nesse sentido, é fundamental nunca deixar de lado o diálogo, para que as novas dimensões de si mesmo que um e outro descobrem em sua vida sejam também oferecidas como parte da vida do outro. Sem comunicação nenhum relacionamento vai para frente. E, dentro de um relacionamento romântico como casamento, as mudanças de cada cônjuge se não forem apresentadas ao outro acabam fazendo com que os dois se tornem estranhos com o passar do tempo.

4. Esteja junto

Se fazer presente é importante, mas, estar junto é mais do que isso: é se envolver na vida do outro com escuta, com compreensão e com partilha de planos e atividades. Planejem-se para ter tempo de qualidade juntos, engajando-se em alguma atividade que os divirta ou simplesmente curtindo-se um ao outro em algum lugar especial.

5. Comunique-se afetuosamente

Muitas vezes, o fim de um relacionamento começa com pequenos gestos de grosseria e indiferença como o tom de voz alterado, a atitude de desrespeito em relação ao outro, a falta do olho no olho. Aprenda a se comunicar de forma pacífica e afetuosa. Cobrança e agressividade não servem a nada. Faça o seu amor chegar a seu cônjuge através do tom de voz, do olhar, do toque e da ajuda mútua.

6. Perdoe de verdade

O perdão é fundamental para os relacionamentos saudáveis, porque nunca fazemos tudo certo o tempo todo. Em algum momento você vai errar e com seu parceiro não será diferente. Pequenas e continuadas mágoas fazem um grande estrago na vida. Portanto, supere suas próprias falhas e as de seu parceiro, dando prioridade à união de vocês, em vez de sempre querer mostrar que quem está certo é você. O perdão pode ser a chave para um casamento duradouro.