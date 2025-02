28 mil pessoas cantam com Rick & Renner em Pontal do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Verão Maior Paraná 2025 chegou ao fim neste sábado (22), consolidando-se como o maior festival gratuito do país. Com 33 shows e um público total de 1,82 milhão de pessoas, o evento deixou sua marca na história cultural do estado.

Em Pontal do Paraná, a dupla Rick & Renner foi responsável pelo grand finale, atraindo 28 mil espectadores. Os sertanejos, com quase quatro décadas de carreira e mais de 10 milhões de discos vendidos, emocionaram o público com clássicos como “Ela é Demais” e “Nos Bares da Cidade”.

“É uma honra estarmos aqui, ainda mais com essa estrutura. Diferente do que a gente vê no dia a dia, com essa magnitude”, declarou Rick, evidenciando o impacto do festival.

Renner complementou: “O Paraná é um estado maravilhoso, com gente que trabalha muito e que sempre nos acolheu bem. Inclusive, uma das nossas composições, ‘Casa de Caboclo’, são os paranaenses os que mais escutam”.

O evento não apenas encantou os moradores locais, mas também atraiu visitantes de outras cidades. Marlene da Silva, profissional de marketing de Curitiba, já planeja sua participação para o próximo ano: “Vim em três shows do Verão Maior e acompanhei outros pela televisão. Agora vou me organizar para vir em mais no ano que vem”.

Para Levvy Eller, terapeuta residente em Pontal do Paraná, os shows trouxeram benefícios para a região: “Achei muito legal, um grande investimento que valorizou muito todo o Litoral e para quem mora aqui isso é ótimo”.

Um destaque inesperado do festival foi a Banda da Polícia Militar do Estado, que ganhou popularidade nas redes sociais com seu repertório diversificado. O capitão Elizeu da Silva, maestro da banda, comentou: “Foi histórico para nós. Jamais vamos esquecer desse momento”.

Em Pontal do Paraná, o festival contou com 14 apresentações, atraindo 342 mil pessoas. O recorde de público foi alcançado pela dupla Rionegro & Solimões, com 30 mil espectadores em 15 de fevereiro.

Enquanto isso, em Matinhos, os Titãs encerraram o festival com um show épico para 105 mil pessoas, demonstrando a abrangência e diversidade do evento.