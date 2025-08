22ª Jornada de Agroecologia em Curitiba: programação completa

Vai rolar de tudo um pouco na programação cultural da 22ª Jornada de Agroecologia do Paraná. O campus Politécnico da UFPR, no Jardim das Américas, em Curitiba, vai ser palco com mais de 20 atrações gratuitas entre os dias 6 e 10 de agosto, misturando ritmos que vão do rap ao sertanejo.

Para quem curte viola caipira, o mineiro Ivan Vilela é presença confirmada na abertura oficial da Jornada, nesta quarta-feira (06), às 16h. Ele foi um dos responsáveis por levar a viola brasileira para dentro das universidades.

Um dos nomes que promete agitar o evento é o rapper paulistano Yago Oproprio, que sobe ao palco na quinta-feira (07), a partir das 20h. Antes dele, quem esquenta o público é o rapper Dow Raiz, responsável por abrir a noite.

Sábado (09) cheio de atrações

E o sábado promete ser intenso. Logo pela manhã, é a vez das crianças brilharem com a Orquestra Popular Camponesa. O projeto é super especial: reúne cerca de 280 crianças e jovens de áreas de Reforma Agrária do MST no Paraná, que estudam canto e instrumentos diversos nas suas comunidades rurais.

Das 13h30 às 14h30, o Bloco Afropretinhosidade traz toda a força da cultura afro-brasileira. Nascido na Vila Torres, região periférica de Curitiba, e inspirado no tradicional Ilê Aiyê, o bloco representa a resistência do povo negro na capital paranaense.

A tarde continua com muito samba no pé. Das 15h às 18h, é a vez de Janine Mathias – brasiliense que adotou Curitiba desde 2008 – comandar o samba junto com outras mulheres sambistas.

Para fechar o dia com chave de ouro, das 18h às 19h, o trio Forró Manacá, formado por mulheres que estão na cena paranaense há 6 anos, vai misturar xote, baião, forró e xaxado. Cássia Train e Janina Huk prometem um repertório diverso que vai de Luiz Gonzaga a artistas contemporâneas.

Programação gratuita

Vale lembrar que a Jornada de Agroecologia não é só música! É um dos maiores eventos do tema no Brasil, organizado por mais de 60 organizações, movimentos sociais e instituições de ensino. Desde 2002, o evento denuncia as práticas nocivas do agronegócio e apresenta alternativas agroecológicas.

A programação completa inclui conferências, seminários, oficinas, a Feira da Biodiversidade e a Culinária da Terra. Entre os nomes confirmados para os debates estão o teólogo Leonardo Boff, João Pedro Stedile (da direção nacional do MST), Makota Celinha (do Cenarab), Auricélia Arapiuns (da Coiab) e a pesquisadora Larissa Bombardi.