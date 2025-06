1º Baile Junino para Pessoas Idosas será nesta quinta em Curitiba

A Fundação de Ação Social (FAS) promove nesta quinta-feira (26) o 1º Baile Junino para Pessoas Idosas. O evento será realizado no Clube Recreativo Dom Pedro II (Rua Brigadeiro Franco, 3.662), das 13h às 17h, com a presença de aproximadamente 600 participantes.

Será uma tarde especial, marcada por músicas típicas ao vivo, quadrilha, comidas tradicionais, decoração temática e muita animação.

A festa é destinada exclusivamente às pessoas idosas que participam dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Atividades para Idosos (Catis) e instituições de longa permanência atendidas nos dez núcleos regionais da FAS.

Pedido atendido

A iniciativa nasceu de um pedido das próprias pessoas idosas, que demonstraram interesse em reviver as festas juninas, relembrando memórias afetivas e culturais dessa época do ano.

De acordo com o presidente da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues, o baile busca valorizar a cultura popular brasileira e promover o envelhecimento ativo e participativo dessa parcela da população.

“Este é um momento de confraternização, de fortalecer vínculos e de celebrar a vida. Nossos idosos trazem consigo uma rica bagagem cultural e afetiva. Atender a esse desejo deles é respeitar suas histórias e reafirmar o lugar que ocupam na sociedade”, afirma Renan.

A realização do baile conta com apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), que contribui com a sonorização, iluminação e apresentação musical ao vivo, garantindo o clima festivo e a animação do evento.