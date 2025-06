Rua do Cajuru terá bloqueio total a partir desta quinta-feira

A partir das 9h desta quinta-feira (26) a Rua Tailândia, no Cajuru, vai ficar totalmente bloqueada ao trânsito no trecho entre a Benedito Mário da Silva e entrada do Terminal Centenário. A Rua Manoel Máximo dos Santos também será bloqueada no cruzamento com a Rua Tailândia.

Os bloqueios acontecem para a execução de serviços de escavação e pavimentação do projeto Ligeirão (BRT) Leste/Oeste, que prevê a requalificação de 22,5 km de canaletas para aumentar a eficiência do sistema de transporte público.

Inicialmente, o bloqueio será de 30 dias. Posteriormente, outras intervenções serão feitas na via, o que poderá resultar em novas alterações no trânsito.

Desvio e mudança de rotas

A opção para os motoristas que trafegarem na rua no sentido centro é utilizar as ruas Ceilão (agora em sentido único) e Filipinas.

Todo o trecho, com os respectivos bloqueios e desvios, está sinalizado com placas e barreiras refletivas para orientar o tráfego e manter a segurança viária dos motoristas, pedestres e ciclistas. Também foram colocados cerquites e cones na área das obras.

Quatorze linhas de ônibus que circulam pela região terão desvios.

As linhas 302 – Centenário/Rui Barbosa e 303-Centenário/Campo Comprido realizarão desvio de itinerário pelas ruas Lourival Wendler e Tailândia, para o Terminal Centenário, e pelas ruas Filipinas, Lourival Wendler, Ceilão e Niterói, sentido Terminal Oficinas.

Também terão desvios as linhas:

305 – Centenário,

321 -Trindade,

322-Camargo,

331-Mercúrio,

332-Acróipole,

334-Agrícola,

335-Centenário/Boqueirão,

336-V. Reno,

338- Centenário/Hauer,

387-Palortinos,

C36-Pinhais/Centenário/Bairro Alto

E12- Afonso Pena/Centenário.

As alterações podem ser conferidas aqui

Requalificação da via

A Rua Tailândia será submetida a uma série de intervenções viárias para integrar o corredor exclusivo de ônibus e melhorar a mobilidade local. O asfalto será substituído por pavimento de concreto, serão implantadas novas calçadas planas e acessíveis, com piso tátil e rede de drenagem em pontos específicos.

O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), com projeto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Assim como foi feito com o Ligeirão Norte/Sul, no eixo das avenidas República Argentina e Winston Churchill, as obras do BRT Leste/Oeste são fundamentais para aumentar a eficiência do sistema de transporte público, reduzindo o tempo de viagem e oferecendo mais conforto e segurança aos usuários.

BRT Leste/Oeste

O BRT Leste/Oeste integra o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que conta com financiamento de US$ 75 milhões do New Development Bank (NDB). O projeto prevê a requalificação de 22,5 km de canaletas exclusivas, conectando CIC Norte a Pinhais, além de um ramal entre o Tarumã e o Cajuru.

Além das canaletas, o programa inclui o reposicionamento de estações-tubo, implantação de 48 km de ciclofaixas, novo paisagismo e sinalização, com integração entre modais, segurança e conforto para os usuários do transporte coletivo e para quem se desloca a pé ou de bicicleta.