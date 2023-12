O pão doce caseiro é uma ótima opção para servir para a família no café da manhã ou no lanche da tarde. Além disso, é prático de fazer e ajuda a economizar tempo na cozinha. E mais: devido à versatilidade, permite a combinação com diversos recheios, o que é perfeito para você saciar a vontade de comer uma guloseima.

LEIA AINDA – Suspiro tradicional, de chocolate e morango! Aprenda 3 receitas deliciosas

A seguir, confira 5 receitas irresistíveis de pão doce caseiro que você precisa experimentar!

Pão de banana com chocolate

Ingredientes

100 g de margarina derretida

1 xícara de chá de açúcar

3 bananas-nanicas descascadas e amassadas

descascadas e amassadas 2 ovos

1/2 xícara de chá de leite

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

200 g de chocolate ao leite picado

Margarina para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a margarina, o açúcar, as bananas-nanicas, os ovos e o leite e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e o fermento químico e mexa bem. Aos poucos, junte os componentes secos aos líquidos e, com a ajuda de uma colher, mexa até obter uma massa homogênea. Reserve.

Unte uma forma para pão com margarina e faça uma camada de massa sobre ela. Após, faça uma camada com chocolate e repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com uma camada de massa. Leve ao forno preaquecido a 220ºC até dourar. Sirva em seguida.

Pão de leite

Ingredientes

1 1/2 tablete de fermento biológico

1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de leite morno

1 ovo

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de chá de sal

1/2 kg de farinha de trigo

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o fermento, o açúcar, o leite, o ovo, o óleo e o sal e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de trigo e mexa para incorporar. Unte uma forma para pão com margarina e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa, pincele com a gema, cubra com um pano e deixe descansar por 40 minutos. Depois, leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Pão doce de goiabada

Ingredientes

30 g de fermento biológico

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

2 xícaras de chá de água morna

3 colheres de sopa de manteiga

2 ovos

3 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de essência de baunilha

5 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de goiabada cortada em cubos

cortada em cubos 1 gema de ovo para pincelar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento, o açúcar e o sal e misture até obter um líquido. Acrescente a água, a manteiga, os ovos, o leite em pó, a essência de baunilha e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, junte a farinha de trigo e sove a massa até desgrudar das mãos. Modele a massa no formato de uma bola e cubra com plástico-filme. Deixe descansar por 30 minutos.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em 2 partes iguais, disponha sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Espalhe a goiabada sobre a massa, enrole como um rocambole e, com o auxílio de uma faca, corte em fatias grossas. Reserve. Unte duas formas com furo central com margarina e enfarinhe com farinha de trigo, disponha as fatias de pão sobre elas uma ao lado da outra e pincele com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Pão formigueiro

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de água morna

45 g de fermento biológico

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de óleo

3 ovos

1 kg de farinha de trigo

1 xícara de chá de chocolate granulado

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

200 g de chocolate ao leite derretido

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto a farinha de trigo e o granulado, e bata até ficar homogêneo. Após, transfira a mistura para um recipiente e, aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa. Acrescente o chocolate granulado, sove bem a massa e modele no formato de pãezinhos.

Unte uma assadeira com margarina e enfarinhe com farinha de trigo. Depois, disponha os pãezinhos um ao lado do outro, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar levemente. Desligue o forno e pincele os pães com o chocolate derretido. Sirva em seguida.

Pão de maçã

Ingredientes

Massa

4 colheres de sopa de manteiga

4 gemas de ovo

1 xícara de chá de leite morno

395 g de leite condensado

30 g de fermento biológico fresco

3 maçãs sem sementes, descascadas e picadas

sem sementes, descascadas e picadas 1 colher de café de canela em pó

1/2 xícara de chá de uvas-passas

1 kg de farinha de trigo

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

3 colheres de sopa de leite

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a manteiga, as gemas, o leite, o leite condensado, o fermento, a maçã e a canela e bata até ficar homogêneo. Após, transfira a massa para um recipiente e adicione as uvas-passas. Aos poucos, junte a farinha de trigo e misture até desgrudar das mãos. Depois, coloque a massa em uma forma de pão untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Em seguida, leve ao forno preaquecido à temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve. Em um recipiente, coloque o açúcar e o leite e misture bem. Despeje a mistura sobre o pão e sirva em seguida.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!