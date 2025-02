8 cuidados importantes com os animais de estimação no calor

No verão, as altas temperaturas aumentam os riscos à saúde dos pets, tornando essencial redobrar os cuidados nesta época do ano. O calor excessivo pode causar desidratação, queimaduras nas patas, insolação e até golpes de calor, que podem ser fatais. Além disso, a proliferação de parasitas, como pulgas e carrapatos, é maior durante essa estação, exigindo atenção redobrada com a higiene e a proteção dos animais.

Sabendo disso, conversamos com os professores de Medicina Veterinária da UniSociesc, Bárbara de Freitas e Leonardo Vieira, que compartilham 8 dicas valiosas para você garantir o bem-estar e a segurança do seu bichinho nos dias mais quentes. Confira!

1. Hidratação extra

Certifique-se de que seu pet tenha acesso constante à água fresca. O calor pode causar desidratação rapidamente, então mantenha a tigela de água sempre cheia. Se possível, espalhe mais potes em lugares estratégicos da casa para incentivar o consumo. Vale também colocar pedras de gelo na água.

Além disso, é possível fazer picolés, congelando frutas que o bichinho já está acostumado a comer, ou utilizando petiscos que fazem parte de sua alimentação. Não ofereça picolés com açúcar. Uma estratégia interessante é colocar pedrinhas de gelo na água ao longo do dia.

2. Passeios em horários com menos sol

Evite passear com o seu pet durante as horas mais quentes do dia, especialmente em locais expostos ao sol direto, como calçadas e asfalto. Se o tutor colocar o pé ou a palma da mão no chão e sentir que está muito quente, o pet sentirá o mesmo e poderá ter queimaduras nas patinhas, algo comum no verão.

Não é indicado colocar calçados nos pets, pois isso pode limitar sua mobilidade e causar lesões. O ideal é escolher horários mais frescos para os passeios e buscar ambientes com árvores e gramado, sempre priorizando o conforto térmico do animal.

3. Proteção solar e ambientes frescos

Animais de pele clara ou com pelos curtos podem sofrer queimaduras solares no verão. Consulte o veterinário sobre o uso de protetor solar específico para pets, especialmente para áreas sensíveis, como o nariz e as orelhas. Para algumas espécies, o uso do protetor é altamente recomendado.

No entanto, o mais importante é garantir que seu pet tenha acesso a áreas frescas e sombreadas para descansar durante os dias quentes. Evite deixá-lo ao sol por longos períodos. Para bichinhos que vivem em apartamentos, o uso de ar-condicionado ou ventiladores é seguro e pode ser uma ótima alternativa para mantê-los confortáveis.

4. Banho e escovação frequentes

Dê banhos regulares em seu pet para mantê-lo fresco. Se o banho for dado em casa, utilize produtos específicos para animais de estimação, pois shampoos e sabonetes para humanos podem ser prejudiciais. Escove regularmente a pelagem para remover os pelos mortos e prevenir problemas de pele. Isso também melhora a circulação de ar e auxilia no resfriamento natural. Para algumas raças, é indicado aparar um pouco o pelo, enquanto para outras a tosa não é recomendada. Consulte um veterinário para saber o que é melhor para o seu bichinho.

Conferir a temperatura dos animais de estimação é fundamental para ajudar a garantir o conforto térmico (Imagem: Lopolo | Shutterstock)

5. Atenção aos sinais de superaquecimento

Cães e gatos regulam sua temperatura principalmente pela respiração. Fique atento a sinais como dificuldade respiratória, salivação excessiva, gengivas muito vermelhas ou pálidas, fraqueza e vômito. Caso perceba esses sintomas, procure imediatamente um veterinário.

Observar o comportamento do animal também é uma forma eficaz de monitorar sua temperatura corporal. Se estiver muito quente, eles ficarão ofegantes e salivarão excessivamente. Raças braquicefálicas, como pug, shih tzu, buldogue, lhasa apso, boxer e gatos persas, exigem atenção redobrada.

6. Brincadeiras com água

Se o seu pet gosta de água e você tem espaço para isso, ofereça uma piscina ou bacia com brinquedos aquáticos para mantê-lo fresco e entretido. Caso utilize a piscina de casa, supervisione sempre para garantir a segurança do animal. Banhos de mangueira no quintal também podem ser divertidos.

Em apartamentos, uma pequena bacia com água fresca e brinquedos pode ajudar a refrescar cães e gatos pequenos. Além disso, há tapetes e almofadas geladas no mercado, que são ótimas alternativas para quem não pode investir em brincadeiras aquáticas.

7. Controle de parasitas

Manter a vermifugação e a vacinação em dia é essencial durante todo o ano, mas no verão os cuidados devem ser redobrados. A estação favorece a proliferação de parasitas e insetos, como pulgas e carrapatos. Utilize produtos recomendados pelo veterinário para prevenção e fique atento a doenças comuns no calor, como viroses, gastroenterites e dermatites alérgicas. Assim como ocorre com os humanos, essa é uma época do ano em que o risco de infecções aumenta.

8. Preparar viagens e passeios

Se você costuma viajar ou fazer passeios longos com seu o pet, cuide da segurança dele com caixas de transporte apropriadas. No caso de viagens de ônibus ou avião, verifique as regras das companhias sobre transporte de animais e a exigência de atestado sanitário. Para viagens de carro, garanta a segurança do pet e faça paradas frequentes para que ele possa beber água, caminhar e fazer suas necessidades.

Alguns animais podem sentir enjoos, e, nesse caso, o veterinário pode recomendar medicamentos específicos. Nunca deixe o bichinho sozinho dentro do carro, mesmo por poucos minutos. Antes de viajar, certifique-se de que as vacinas estão em dia. Se a família optar por viajar sem o animal, organize a melhor forma de deixá-lo em segurança e bem cuidado em seu ambiente.

Por Genara Rigotti